В Приамурье уже 123 человека с диагнозом коронавирус: все ограничения продлены до 31 мая

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В Амурской области выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Благовещенске – 3 случая, в Серышевском районе – 3 (село Тавричанка – 1, селоТомское – 2), в Тынде – 2, в Белогорске – 1, в Благовещенском районе – 1, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 1.

Как рассказала на заседании оперативного штаба руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 15,6. Темп прироста за сутки составил 9,8 %.

Таким образом, на сегодня в Приамурье всего зарегистрировано 123 случая. 38% всех случаев – пневмония, 37% - бессимптомная форма, 25% – ОРВИ. Из стационара после выздоровления выписаны 23 человека. 100 – продолжают получать необходимое лечение. Проводятся медицинское наблюдение и лабораторное обследование в отношении 690 контактных лиц.

Проведено 18 624 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Проводятся мероприятия по увеличению объемов тестирования. Так, количество тестов в сутки в областной инфекционной больнице должно увеличиться в 2,5 раза. Также к работе приступит частная лаборатория, которая получила все необходимые документы для осуществления такой деятельности, сообщает пресс-служба областного правительства.

«123 человека на сегодня в регионе с подтвержденным диагнозом Covid-19. Более 700 контактных, ситуация развивается так, как мы прогнозировали. Эти праздники для нас очень важны с точки зрения купирования рисков по распространению болезни. Нам необходимо всем принять меры по самоизоляции, по недопущению распространения этого заболевания. Сегодня на штабе было принято решения о продлении до 31 мая всех ограничительных мер, действовавших до данного момента на территории области», – сообщил глава региона.

Позднее будет опубликована информация о том, где живут зараженные.

Губернатор отметил, что в правительстве внимательно следят за развитием эпидемиологической обстановки в регионе и в стране в целом.

«Видим, что идет рост, к сожалению. Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры Но мы видим, что к сожалению эти меры в других регионах, там где они применены, они не дают большого эффекта. Все будет зависеть от того, насколько будет развиваться ситуация в Амурской области. Поэтому на сегодняшний день продлены ограничения в том формате в котором они были приняты до этого. Но еще раз подчеркиваю, что в каждом индивидуальном случае будут применяться дополнительные ограничительные меры. Поэтому, уважаемые друзья, все будет зависеть от нас с вами. Насколько мы будем дисциплинированы и сможем обеспечить безопасность, дистанцию, самоизоляцию, масочный режим, дезинфекцию и так далее – все зависит от нас», – подчеркнул Василий Орлов.

Он также призвал избегать массовых скоплений людей на 9 Мая.

«Хочу еще раз обратиться: уважаемые друзья, у нас предстоит праздник – 9 Мая. Это очень важный праздник для нас, очень торжественный и многие конечно захотят выйти на улицу с возложением цветов, с данью памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Нам очень важно, чтобы не было скопления людей, не было массовых мероприятий. Главы администраций получили соответствующую установку, но очень большое значение будет иметь самодисциплина. Это очень важно», – подытожил губернатор.