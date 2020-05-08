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8мая
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сегодня, 15:03 15

В Приамурье уже 123 человека с диагнозом коронавирус: все ограничения продлены до 31 мая

В Приамурье уже 123 человека с диагнозом коронавирус: все ограничения продлены до 31 мая
Фото: instagram.com/aleksandr__moor

Обновлено: 16:44

В Амурской области выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Благовещенске – 3 случая, в Серышевском районе – 3 (село Тавричанка – 1, селоТомское – 2), в Тынде – 2, в Белогорске – 1, в Благовещенском районе – 1, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 1.

Как рассказала на заседании оперативного штаба руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 15,6. Темп прироста за сутки составил 9,8 %.

Таким образом, на сегодня в Приамурье всего зарегистрировано 123 случая. 38% всех случаев – пневмония, 37% - бессимптомная форма, 25% – ОРВИ. Из стационара после выздоровления выписаны 23 человека. 100 – продолжают получать необходимое лечение. Проводятся медицинское наблюдение и лабораторное обследование в отношении 690 контактных лиц.

Проведено 18 624 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Проводятся мероприятия по увеличению объемов тестирования. Так, количество тестов в сутки в областной инфекционной больнице должно увеличиться в 2,5 раза. Также к работе приступит частная лаборатория, которая получила все необходимые документы для осуществления такой деятельности, сообщает пресс-служба областного правительства.

«123 человека на сегодня в регионе с подтвержденным диагнозом Covid-19. Более 700 контактных, ситуация развивается так, как мы прогнозировали. Эти праздники для нас очень важны с точки зрения купирования рисков по распространению болезни. Нам необходимо всем принять меры по самоизоляции, по недопущению распространения этого заболевания. Сегодня на штабе было принято решения о продлении до 31 мая всех ограничительных мер, действовавших до данного момента на территории области», – сообщил глава региона.

Позднее будет опубликована информация о том, где живут зараженные.

Губернатор отметил, что в правительстве внимательно следят за развитием эпидемиологической обстановки в регионе и в стране в целом.

«Видим, что идет рост, к сожалению. Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры Но мы видим, что к сожалению эти меры в других регионах, там где они применены, они не дают большого эффекта. Все будет зависеть от того, насколько будет развиваться ситуация в Амурской области. Поэтому на сегодняшний день продлены ограничения в том формате в котором они были приняты до этого. Но еще раз подчеркиваю, что в каждом индивидуальном случае будут применяться дополнительные ограничительные меры. Поэтому, уважаемые друзья, все будет зависеть от нас с вами. Насколько мы будем дисциплинированы и сможем обеспечить безопасность, дистанцию, самоизоляцию, масочный режим, дезинфекцию и так далее – все зависит от нас», – подчеркнул Василий Орлов.

Он также призвал избегать массовых скоплений людей на 9 Мая.

«Хочу еще раз обратиться: уважаемые друзья, у нас предстоит праздник – 9 Мая. Это очень важный праздник для нас, очень торжественный и многие конечно захотят выйти на улицу с возложением цветов, с данью памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Нам очень важно, чтобы не было скопления людей, не было массовых мероприятий. Главы администраций получили соответствующую установку, но очень большое значение будет иметь самодисциплина. Это очень важно», – подытожил губернатор.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    1 час назад

    Что это за ограничения, до конца не ясно?! Вот у меня предположим работа связана с посещением организаций, по нескольку в день, общение с персоналом, плюс ремонт и обслуживание различного сложного оборудования. То есть где-то от кого-то можно зацепить вирус, и привет. При этом работодатель удалён от меня и на мой отказ ехать в другие города области говорит шутя, да мы все равно все переболеем этой заразой, при этом страховать меня не хочет и если что это будут чисто мои проблемы. Как говорится, ты нужен пока ты жив и здоров! Вот и получается, работать надо, но никаких гарантий ни от государства, ни от работодателя коммерсанта, а платежи ежемесячные, в том числе ипотеку никто не отменял, а её отсрочка ничего не даст!

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Сегодня на штабе было принято решения...

    Где можно ознакомиться с составом штаба?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    автопарад надо обязательно?!

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    Штабисты.

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    В каких городах?

  • full

    full
    1 час назад

    Собственно, сейчас идет проверка на вшивость всей системы, созданной Путиным за эти двадцать лет. Впечатление как то не очень...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мне стыдно слушать губернатора...

    Это позор

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    full

    Собственно, сейчас идет проверка на вшивость всей системы, созданной Путиным за эти двадцать лет. Впечатление как то не очень...



    Согласен.

  • Peacedoorball

    Peacedoorball
    1 час назад

    Все нормально все по плану)

  • Tуман

    Tуман
    56 минут назад

    На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:

    — Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть.

    Комиссия приехала, осматривает. Вдруг рухнула одна стена. Рабочий, радостно посмотрев на часы:

    — Десять тридцать пять. Точно по графику!

  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    31 минута назад

    Это какое-то новое слово в эпидемиологии - загнать всех по домам и ждать, когда все само пройдет. А кто людей, лишенных работы, будет кормить?

  • Диванный Эксперт

    Диванный Эксперт
    17 минут назад

    Больше коментов, пожалуйста, господа. Без них не интересно новости читать!

  • Николай К.

    Николай К.
    9 минут назад

    "...Поэтому, уважаемые друзья, все будет зависеть от нас с вами. Насколько мы будем дисциплинированы и сможем обеспечить безопасность, дистанцию, самоизоляцию, масочный режим, дезинфекцию и так далее – все зависит от нас», – подчеркнул Василий Орлов.

    Одна болтовня. Ничего не делается для защиты граждан. Где заявленная "губернатором" самоизоляция? Стариков отправили на садовые участки (они там не живут, а ежедневно "мотаются" туда-сюда на 4-х автобусах). Как распространяли заразу лоточной уличной торговлей, так и продолжаете.Как ввозили вирус с других регионов,и внутри области, так всё и осталось без изменений. Где дешевые маски, которые нужно менять через каждые 2 часа? (некоторые люди одну маску по 3-4 недели носят). Где дезинфекция общественного транспорта, такси, общественных мест и т.п.? Где работа полиции и др. надзорных органов? ГДЕ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ШТАБА?

  • Николай К.

    Николай К.
    4 минуты назад

    АИ освятите ПЖ работу штаба по КОВИД-19. А то одни слова про заседание штаба.

  • dance

    dance
    1 минута назад

    Николай К.АИ освятите ПЖ работу штаба по КОВИД-19. А то одни слова про заседание штаба.


    А разве АИ священнослужители? Что они должны освятить?

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