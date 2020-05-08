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сегодня, 14:36 0

На берегоукрепление и реконструкцию набережной Амура дополнительно выделено 100 миллионов

На берегоукрепление и реконструкцию набережной Амура дополнительно выделено 100 миллионов
Фото: архивное

В апреле депутаты Законодательного собрания Амурской области распределили почти полтора миллиарда рублей дополнительных доходов. Свыше 800 миллионов потратят на расселение аварийных квадратных метров. Помимо программы переселения средства пойдут еще на несколько целей.

100 миллионов рублей парламентарии направили на берегоукрепление и реконструкцию набережной Амура в Благовещенске.

404 миллиона пойдут на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса. Деньги поступили в резервный фонд региона, и распоряжаться ими будет правительство.

На оснащение спортучреждений области и ремонт стадиона в Ивановке выделено 15,3 миллиона рублей, на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан – 9,7 миллиона.

Еще 4,6 миллиона выделено на проведение ремонта в квартирах детей-сирот или детей, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

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#заксобрание #коронавирус #финансы

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