Илон Маск начнет чипирование людей в 2020 году

Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. Об этом он рассказал во время подкаста на YouTube-канале Джо Рогана.

По его словам, в течение года будет завершена работа по созданию импланта, который позволит пациентам восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей. «В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом», – заявил он, отметив, что впереди еще много работы в этом направлении.

Миллиардер пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа, сообщает «Лента.ру».

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск создал Neuralink в 2016 году. Компания разрабатывает технологию «нейронного кружева», которая предполагает имплантацию электродов в мозг. Предполагается, что данный метод позволит лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию или паралич, а в перспективе люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера.