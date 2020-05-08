В мире становятся популярными имена в честь коронавируса: обзор прессы

В Тюмени нашелся мужчина, который более 15 лет назад сбежал из воинской части; полицейские намерены закупить более 10 тысяч дистанционных электрошокеров-дубинок; служебный собак скоро заменят песцы. О чем 8 мая пишут газеты, выяснил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Начну с «Российской газеты», где рассказывается о том, что в Заполярье и в Крыму разгорелись скандалы, в которых замешаны чиновники, в чем, как вы понимаете, ничего удивительного.

В Мурманской области чиновники устроили себе рыбалку во время режима самоизоляции. А крымский вице-премьер погулял по лесу и поплавал в море. Все, понятно, без масок и других средств защиты. Обнажил поведение чиновников, как это ныне и водится, интернет, куда идиоты выставляют свои фотографии. Признаюсь, слова «идиот» в газете нет, как-то пришло на ум…

Полный абзац

«Известия» рассказали о том, что в Тюмени нашелся мужчина, который более 15 лет назад сбежал из воинской части. Ну, проще говоря, дезертировал. Все это время он перебивался случайными заработками, поскольку не имел никаких документов. И даже родные мама и папа не знали о его местонахождении. Ничего не говорится о личной жизни, но понятно, что никакая приличная, скромная девушка не будет связывать себя отношениями с человеком, который никогда не женится.

Газета пишет, что вполне возможно, от уголовной ответственности дезертира освободят, если выяснится, что оставил он самовольно часть в силу стечения тяжелых обстоятельств. Например, неуставных отношений. Заработал ли беглец случайными заработками на такие доказательства – не говорится.

Очень интересно

«Мир новостей» рассказал о том, что Федеральная служба исполнения наказаний и Министерство внутренних дел намерены закупить более 10 тысяч дистанционных электрошокеров-дубинок на сумму более 123 миллионов рублей. Максимальная дальность действия – 4,5 метра. Каждый электрошокер должен быть рассчитан минимум на три тысячи включений. То есть, на наш век хватит. В рекламных проспектах компаний, продающих эти устройства, говорится, что их можно использовать как в качестве электрошокера, так и в качестве дубинки. Допускаю, что из них можно еще и стрелять, но пока это технический секрет, военная, точнее, полицейская тайна.

Напишут же такое

Не могу все-таки не отметиться на ниве всемирной заразы. В «Собеседнике» нашел забавную заметку о том, что в мире становятся популярными имена в честь коронавируса. Кого-то на словотворчество вдохновляет весна, кого-то цветы. Женщины, опять же… А есть те, для кого муза – пандемия. Так, на Филиппинах родители назвали новорожденную дочь Ковид Мари. Сразу две индианки проявили оригинальность, и теперь в стране живут девочки с именами Корона Кумар и Корона Кумари. Отмечается, что идею для имен подал врач. Я так полагаю, хорошо обкумаренный. Еще можно встретить имена Карантинка, Вирусинка и тому подобное. (Имена приводятся уже в переводе с английского). Про мужские имена ничего не говорится, но могу догадываться, как будут звучать они.

На посошок

Кстати, о песцах. Как рассказала «Убойная сила», в специальной лаборатории МВД России приступили к обучению песцы, приобретенные в этом году в подмосковном зверосовхозе. Эксперты-криминалисты уверены, что необычно острый нюх полярных животных существенно поможет в расследовании самых изощренных преступлений, в которых, казалось бы, навсегда утеряны все следы. То есть, использование собак постепенно отойдет в прошлое, их место займут песцы. Как вы знаете, сейчас по НТВ постоянно крутят фильм с немудреным названием «Пес». Значит, скоро появится фильм с не менее немудреным названием «Песец».

И, улыбнувшись в усы, прощаюсь с вами.