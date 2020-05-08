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В Приамурье после вмешательства прокуратуры детей-инвалидов обеспечили необходимыми устройствами

В Приамурье после вмешательства прокуратуры детей-инвалидов обеспечили необходимыми устройствами
Фото: pixabay.com

В Амурской области женщина обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении социальных прав детей-инвалидов. Прокуратура региона провела проверку, нарушения подтвердились.

Было установлено, что в нарушение Федерального закона «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» 16 детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, на момент проверки – весной текущего года – были обеспечены расходными материалами к инсулиновым помпам только на январь 2020 года.

По результатам проверки прокуратура внесла министру здравоохранения области представление.

Благодаря вмешательству прокуратуры социальные права детей-инвалидов восстановлены, все они обеспечены медицинскими изделиями в необходимом количестве, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

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#дети #закон #здоровье

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