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В Благовещенске будет расти легендарный Тополь Победы (видео)

В Благовещенске будет расти легендарный Тополь Победы (видео)

К 75-летию Победы в Благовещенске поддержали всероссийскую и акцию «Тополь Победы». Саженец волгоградского «Тополя Победы» высадили в сквере около Центра эстетического воспитания. Организатором мероприятия выступила компания МТС при поддержке администрации города.

Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы. Это единственное дерево, пережившее кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву.

Чтобы сохранить уникальный генотип ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высадили ростки в своих городах.

Организаторы акции призвали амурчан присоединиться к акции и сажать деревья на дачных участках или в своих дворах в честь своих дедов и прадедов. А затем делиться историями их жизни и участия в Великой отечественной войне в социальных сетях с хештегом #чтобыпомнилаземля».

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#Альфа ТВ #праздники #природа

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