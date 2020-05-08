Обезьяна совершила «дерзкое» ограбление (видео)

В Индии сотрудники местного банка подумали, что стали жертвами ограбления, когда обнаружили оторванный от стены банкомат. Однако «дерзкое» ограбление банкомата оказалось буйством обезьяны.

Кассир, заметив развороченный аппарат, поднял тревогу, так как необходимо было отыскать злоумышленника, который оставил развороченный аппарат. На место преступления прибыла полиция. Отсмотрев камеры видеонаблюдения, они увидели злоумышленника. «Грабителем» оказалась обезьяна, которая проникла во внутрь здания и принялась громить все, что видит на своем пути, сообщает «РЕН ТВ».

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