В День Победы в Приамурье местами ожидаются кратковременные дожди и грозы

В Амурской области 9 мая ночью на северо-западе ожидаются небольшие осадки (в виде дождя и мокрого снега), в отдельных районах Приамурья будет туман. Днем в регионе переменно, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура в ночные часы составит плюс 5…10 градусов, при прояснении на севере понижаясь до минус 6. Днем термометры покажут плюс 18…23 градуса, в дожде будет плюс 9…14.

В Благовещенске 9 мая преимущественно без осадков. Ночью будет дуть северо-западный ветер, днем – северный, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Термометры ночью покажут 6…8 градусов выше нуля, днем – плюс 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр в своем аккаунте в Инстаграме.