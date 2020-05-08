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сегодня, 12:59 0

В парках Свободного установят светящиеся качели

В парках Свободного установят светящиеся качели
Фото: @presssluzhba_svb

В городском парке Свободного и сквере «Топольки» установят террасы с большими светящимися качелями-кольцами. В конце мая работы начнет Центр спортивной подготовки.

Качели разместят под деревянными теневыми навесами — перголами. Глава города одобрил идею с установкой двух колец в сквере «Топольки» и еще восьми — в городском парке.

«Можно было сделать просто металлические основания для установки качелей. Но мы пошли немного другим путем. При размещении их в перголах будет защита от солнца, — рассказал директор Центра спортивной подготовки Артем Коновалов. — Необходимое количество светодиодных колец уже закуплено. Ориентировочно через две недели мы изготовим все открытые беседки и начнем установку качелей в местах отдыха».

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🎆В городском парке и сквере «Топольки» установят светящиеся качели с перголами🎆 ⠀ Большие светящиеся качели-кольца установит МАУ «Центр спортивной подготовки» на объекты, находящиеся под ведомством учреждения – городской парк и сквер «Топольки». ⠀ Качели разместят под деревянными теневыми навесами – перголами. Глава города одобрил идею с установкой двух колец в сквере «Топольки» и еще восьми – в городском парке. ⠀ - Можно было сделать просто металлические основания для установки качелей. Но мы пошли немного другим путем. При размещении их в перголах будет защита от солнца, - рассказал директор МАУ ЦСП Артем Коновалов. – Необходимое количество светодиодных колец уже закуплено. Ориентировочно через две недели мы изготовим все открытые беседки и начнем установку качелей в местах отдыха. ⠀ #cвободный #свб #городсвбодный #амурскаяобласть #новостисвободного

Публикация от Пресс-служба главы города (@presssluzhba_svb)

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#культура #отдых

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