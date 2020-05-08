В парках Свободного установят светящиеся качели

В городском парке Свободного и сквере «Топольки» установят террасы с большими светящимися качелями-кольцами. В конце мая работы начнет Центр спортивной подготовки.

Качели разместят под деревянными теневыми навесами — перголами. Глава города одобрил идею с установкой двух колец в сквере «Топольки» и еще восьми — в городском парке.

«Можно было сделать просто металлические основания для установки качелей. Но мы пошли немного другим путем. При размещении их в перголах будет защита от солнца, — рассказал директор Центра спортивной подготовки Артем Коновалов. — Необходимое количество светодиодных колец уже закуплено. Ориентировочно через две недели мы изготовим все открытые беседки и начнем установку качелей в местах отдыха».