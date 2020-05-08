Первые на Дальнем Востоке предварительные онлайн-прослушивания в ГИТИС принесли победу благовещенцу

При поддержке МТС в рамках федерального социально-благотворительного проекта «Поколение М» на Дальнем Востоке впервые состоялись онлайн-прослушивания в ГИТИС. Восемь человек успешно прошли предварительные прослушивания и получили рекомендации к прохождению творческих испытаний. Из Амурской области в финал попал семнадцатилетний выпускник первой гимназии Благовещенска Макар Ковтунов.

Макар покорил педагога столичного вуза, исполнив песню из «Тихого Дона» «Не для меня», и получил рекомендацию от педагога актерского факультета ведущего театрального вуза Екатерины Николаевой обратить внимание на это произведение, так как оно очень гармонично подходит образу юного благовещенца. Кроме Макара, кандидатами на поступление стали ребята из Хабаровска, Владивостока и Улан-Удэ. Всех ребят ждут в Москве на второй тур для прохождения дальнейших творческих испытаний в ГИТИС.

«Я играю на гитаре, неплохо пою. Прозу учил два дня, стихи, басни, песни уже знал. Монолог из книги Александра Петрова "Заново родиться" меня очень тронул и поэтому я решил его взять. Из стихотворений готовил Маяковского, но, когда педагог попросила прочесть что-то кардинально отличающееся от прозы стразу вспомнил Есенина и прочел "Мне осталась одна забава". Своим выступлением на прослушивании я доволен, но вживую сыграл бы по-другому. Безусловно это очень полезный опыт, и я благодарен МТС и педагогу ГИТИСа за такую возможность, но мне кажется с до сих пор не осознаю куда прошел», – рассказал финалист онлайн-прослушиваний Макар Ковтунов.

Прослушивания продолжались два дня, за это время дальневосточные подростки показали не менее 500 творческих номеров. Перед началом «кастинга» педагог актерского факультета ГИТИС Екатерина Николаева рассказала участникам прослушиваний, какие качества необходимы хорошему актеру, дала несколько советов и напутствий. В прослушиваниях приняли участие подростки из Благовещенска, Белогорска, Райчихинска, Новобурейского, а также Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Уссурийска и других городов Дальнего Востока и не только.

«Для меня онлайн-формат прослушиваний непривычен, сложен, но, бесспорно, уникален. Через это стёклышко, к сожалению, не очень понимаешь, высокий человек или нет, пришлось у всех спрашивать рост. Картинка не даёт ощущения объема, лица, не чувствуешь его живой энергии. Ведь театр дело живое, он стоит на живом энергообмене, он за счет других систем мировосприятия, это действительно здесь и сейчас живое проживание, живое чувствование. Но с талантливыми людьми мгновенно попадаешь в поле одаренного человека, как будто тебя в розетку включили. Даже за тысячи километров мы прекрасно пообщались, это просто чудо, 21 век дал возможность ребятам столь удаленных от Москвы регионов проявить себя и показать свои таланты наравне со столичными подростками», – отметила преподаватель актёрского факультета ГИТИСа Екатерина Николаева.

«Я очень рад, что подростки почти из всех крупных городов Приамурья смогли принять участие в онлайн-прослушиваниях и попробовать свои силы для поступления в один из ведущих театральных институтов страны. И очень горжусь тем, что педагог отметила подростка из Благовещенска, ведь конкурс был очень большой, принимали участие практически все регионы Дальнего Востока. Хочу пожелать всем ребятам, у которых сейчас что-то не получилось – не отчаиваться. Смотрите мастер-классы от известных педагогов на сайте проекта "Поколение М", принимайте участие в различных конкурсах, и у вас есть шанс попасть на стажировку в Москве у звездных наставников проекта», — отметил директор МТС в Амурской области Николай Никулин.