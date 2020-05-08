Владимир Путин: в условиях пандемии нужно форсировать развитие внутреннего туризма

На совещание по вопросам развития транспортной отрасли президент Владимир Путин обозначил, что в стране необходимо в ускоренном темпе развивать внутренний туризм. Для этого глава государства предлагает задействовать ресурсы, когда высвобождаются из-за пандемии коронавируса.

Президент отметил, что в настоящее время и Россия, и иностранные государства готовятся или уже начинают постепенно отказываться от режимов внутренних ограничений.

«Однако пока, совершенно очевидно, нельзя, трудно сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан. Это не только от нас зависит. Это зависит от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах», – заявил Владимир Путин.

В этой связи, по его мнению, нужно сформировать развитие внутреннего туризма, «точнее сказать, форсировать наши возможности на этом направлении при участии, безусловно, транспортных компаний – без этого вообще ничего невозможно сделать, – турагентств, гостиничного бизнеса».

При помощи всех этих направлений, по словам президента, необходимо формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в стране, «куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время».

Действия по развитию внутреннего туризма глава государства предложил включить в подготавливаемый правительством общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. Подготовить эти мероприятия поручено в тесном контакте с деловым сообществом.

«Повторю, сейчас, когда в транспортной системе России возникают резервы, надо их обязательно задействовать, дать загрузку отечественным компаниям, реализовать географические преимущества нашей страны в интересах национальной экономики и наших граждан», – подытожил Владимир Путин.