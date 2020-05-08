Двое жителей Свободного, закрыв ИП, продолжали нелегально заниматься бизнесом

Областным управлением Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлены две фантомные площадки, зарегистрированные на двух амурских предпринимателей. Площадки расположены в городе Свободном. Установлено, что на них, после прекращения деятельности амурчан в качестве ИП, поступала подконтрольная госветнадзору продукция.

Согласно данным системы «Меркурий», один из бизнесменов, прекративший свою деятельность с конца декабря 2019 года (в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), продолжал получать молочную и мясную продукцию до начала мая 2020 года.

Второй бизнесмен, прекративший свою деятельность с конца октября 2019 года, с начала февраля по конец апреля 2020 года принимал подконтрольную продукцию: в его адрес поступило 111 электронных ветеринарно-сопроводительных документов на рыбу и мясную продукцию общим весом более 2 500 килограммов.

В настоящее время государственным инспектором управления Россельхознадзора индивидуальные предприниматели исключены из реестра системы «Цербер», их учетные записи в ИС «Ветис.Паспорт» аннулированы.

Информация о выявленных нарушениях передана по подведомственности в управление Федеральной налоговой службы для принятия мер реагирования в пределах предоставленных полномочий.