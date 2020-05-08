Президент предложил включить пригородный железнодорожный транспорт в перечень пострадавших отраслей

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспортной отрасли. В частности, был рассмотрена ситуация в сфере пассажирских перевозок на фоне пандемии коронавируса.

«Утверждён перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автомобильные перевозки – во главе этого списка. Вы абсолютно точно охарактеризовали ситуацию в секторе пассажирских перевозок. Помимо упомянутых мной транспортных блоков в сложном положении оказались пригородные и дальние железнодорожные пассажирские компании, а также судоходные компании внутреннего водного транспорта. Мы предложили их включение в перечни наиболее пострадавших отраслей, это решение сейчас согласовывается», – доложил министр транспорта РФ Евгений Дмитрих.

Подводя итоги совещания, президент Владимир Путин вернулся к этому вопросу, предложив расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии.

«… а именно: добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки, сообщение. Надо просто посмотреть, могут ли они воспользоваться теми мерами, которые сейчас у нас уже созданы, или нет. Вот и все. Если нет, то тогда нужно подумать на тему о том, как им помочь, и тем самым охватить мерами господдержки практически все виды и сектора транспорта», – заявил президент.

Глава государства напомнил, что для предприятий, которые работают в пострадавших отраслях, предусмотрены специальные меры поддержки: отсрочка по уплате налогов и сборов, снижение ставки страховых взносов, временный мораторий на проверки бизнеса.

Кроме того, такие компании могут получить безвозмездную финансовую помощь со стороны государства и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы при сохранении определенного уровня занятости.

«Уверен, эта поддержка станет серьезным подспорьем для судоходных компаний, особенно сейчас, в начале навигации на реках, и, конечно, позитивно скажется на сохранении пригородных маршрутов, на стабильной работе электричек в период, когда количество пассажиров сократилось, а значит, и выручка компаний снизилась», – подытожил Владимир Путин.