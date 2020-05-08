В Свободненском районе пятый день продолжают бороться с крупным природным пожаром

В Свободненском районе продолжают бороться с крупным природным пожаром в 4,4 километра от населенного пункта Рогочевка. Возгорание, возникшее 4 мая, уже прошло более 7 тысяч гектаров.

На его ликвидации работает более 105 человек: это десантники – пожарные «Амурской авиабазы», парашютисты федерального резерва ФБУ «Авиалесохраны», лесники Мазановского и Свободненского лесхозов, сотрудники областной противопожарной и федеральной служб. Вчера для усиления группировки была направлена группа оперативного реагирования спасателей из Свободного областного ПСО. Угрозы населенным пунктам нет.

Вчера вечером крупное возгорание удалось локализовать. Из-за сильного порывистого ветра и холмистой местности был выбран метод тушения пожара – встречный пал.

«Это когда со всех сторон лесники пускают контролируемый встречный огонь, который встречается внутри горельника и гаснет, – прокомментировал заместитель начальника Амурской авиабазы по летной службе Вадим Величко. – Таким образом пожар кольцуется и ликвидируется наземной группировкой. Сегодня вертолет Ми-8 «Амурской авиабазы» проведет облет по кромке пожара. Надеемся, что сегодня мы ликвидируем этот крупный пожар».

Всего на территории Амурской области на 9 утра 8 мая зарегистрировано 12 природных пожаров, три из которых ликвидированы на площади 335 гектаров. Действующими остаются 9 пожаров, два из которых локализованы в Тындинском и Свободненском районах на площади 8 810 гектаров. Всего на тушении задействовано 552 человека и 127 единиц техники, в том числе пять воздушных судов - три самолета и два вертолета, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

За минувший день государственными лесными инспекторами составлено 2 административных протокола (Норское лесничество). Всего с начала пожароопасного сезона государственными лесными инспекторами составлено 124 административных протокола.

В минувший день работало 555 патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп, которыми составлено 37 административных протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлено – 1 504 протоколов.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим открыт на всей территории Амурской области. С 7 мая 2020 года на территории Сковородинского района введен ЧС в лесах.