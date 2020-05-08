Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:01 0

В Свободненском районе пятый день продолжают бороться с крупным природным пожаром

В Свободненском районе пятый день продолжают бороться с крупным природным пожаром

В Свободненском районе продолжают бороться с крупным природным пожаром в 4,4 километра от населенного пункта Рогочевка. Возгорание, возникшее 4 мая, уже прошло более 7 тысяч гектаров.

На его ликвидации работает более 105 человек: это десантники – пожарные «Амурской авиабазы», парашютисты федерального резерва ФБУ «Авиалесохраны», лесники Мазановского и Свободненского лесхозов, сотрудники областной противопожарной и федеральной служб. Вчера для усиления группировки была направлена группа оперативного реагирования спасателей из Свободного областного ПСО. Угрозы населенным пунктам нет.

Вчера вечером крупное возгорание удалось локализовать. Из-за сильного порывистого ветра и холмистой местности был выбран метод тушения пожара – встречный пал.

«Это когда со всех сторон лесники пускают контролируемый встречный огонь, который встречается внутри горельника и гаснет, – прокомментировал заместитель начальника Амурской авиабазы по летной службе Вадим Величко. – Таким образом пожар кольцуется и ликвидируется наземной группировкой. Сегодня вертолет Ми-8 «Амурской авиабазы» проведет облет по кромке пожара. Надеемся, что сегодня мы ликвидируем этот крупный пожар».

Всего на территории Амурской области на 9 утра 8 мая зарегистрировано 12 природных пожаров, три из которых ликвидированы на площади 335 гектаров. Действующими остаются 9 пожаров, два из которых локализованы в Тындинском и Свободненском районах на площади 8 810 гектаров. Всего на тушении задействовано 552 человека и 127 единиц техники, в том числе пять воздушных судов - три самолета и два вертолета, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

За минувший день государственными лесными инспекторами составлено 2 административных протокола (Норское лесничество). Всего с начала пожароопасного сезона государственными лесными инспекторами составлено 124 административных протокола.

В минувший день работало 555 патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп, которыми составлено 37 административных протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлено – 1 504 протоколов.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим открыт на всей территории Амурской области. С 7 мая 2020 года на территории Сковородинского района введен ЧС в лесах.

Просмотров всего: 42

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

К берегу реки Амур в Тамбовском районе прибило трупы животных (фото)
Происшествия

В ДТП у подъезда к Благовещенску пострадали две женщины (видео)
Происшествия 1

В Селемджинском районе ремонт моста, у которого прогнулась платформа, начнется 12 мая

Общество 1

Сотрудники ветуправления вернули амурчанам проданных ими ранее коров-нелегалов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь