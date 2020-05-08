Мама умершей от онкозаболевания Саши Болотиной перечислила деньги другим больным детям
Мама умершей от онкозаболевания Саши Болотиной, Оксана перечислила деньги, которые поступили на ее счет, другим больным детям. По 310 тысяч рублей отправлено на лечение Софии Бочкаревой из Краснодарского края и Марку Савченко из Белогорска.
«Мы были знакомы. С Софией мы лежали в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Девочки подружились и играли вместе. Семью Марка я тоже знаю. Эти дети лечатся не через фонды, с фондами нам было сложно: доходило дело до нас и раз — денег не хватает. Потому что суммы на лечение большие, не 300-400 тысяч. И российские больницы часто не берутся, это лечение за границей», — рассказала Оксана Болотина.
Первые 310 тысяч рублей были перечислены годовалому Марку Савченко из Белогорска. У мальчика — синдром Тричера Коллинза, ему необходимо лечение в Израиле, сумма сбора — 57 476 долларов.
«Я бы хотела сказать Оксаны огромное спасибо, огромное-огромное спасибо за вашу помощь, за ваше доброе сердце, за то, что в вашей сложной жизненной ситуации вы думаете и помогаете другим деткам. Сейчас в стране очень тяжёлая ситуация, особенно для деток, которые нуждаются в поддержке и помощи, наш сбор, к сожалению, совсем остановился. Оксана моей благодарности нет границ. Спасибо», — написала мама Марка.
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⠀⠀Здравствуйте дорогие Друзья! Даже не знаю с чего начать... Вчера на счет Марка поступили деньги в размере 310 000 рублей от мамы @help_aleksandra_28rus Оксаны. ⠀⠀Все мы с вами знаем, что Саша стала ангелом. Оксана мы глубоко сожалеем о смерти вашей доченьки. Хотелось бы нам найти слова, чтобы хоть как-то облегчить вашу боль, но трудно представить, есть ли такие слова вообще. Потеря ребёнка самое страшное горе. ⠀⠀Примите наше искреннее соболезнования ⠀ Ещё я бы хотела сказать Оксаны огромное спасибо, огромное-огромное спасибо за вашу помощь, за ваше доброе сердце, за то что в вашей сложной жизненной ситуации вы думаете и помогаете другим деткам ⠀⠀Сейчас в стране очень тяжёлая ситуация, особенно для деток которые нуждаются в поддержке и помощи, наш сбор к сожалению совсем остановился. Оксана моей благодарности нет границ. Спасибо.
Вторая сумма 310 тысяч рублей была направлена на счет маме Софии Бочкаревой из Краснодарского края. У Софии — остеосаркома левой большеберцовый кости.
«Саша и София лечились вместе в Москве, а потом встречались в санатории “Русское поле”. Дружили девочки. Саша была очень доброй, спокойной девочкой̆. Спасибо маме Оксане за отзывчивость, за помощь. Оксана ты действительно очень смелая и сделала сверх того, что могла для дочери. Будем помнить твою девочку Санечку. Тебе неустанно желаю сохранить себя», — написала на странице в Инстаграм мама Софии, Юлия Бочкарева.
Сумма к сбору для Софии Бочкаревой составляет 16 351,28 евро, по курсу в рублях — 1 340 804,96 рубля, осталось собрать осталось: 4 436,64 евро или 363 804,96 рубля.
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Нам на счёт 310 000 р перечислила мама Санечки со сбора @help_aleksandra_28rus . Саши не стало 01.05.2020. Саша и София лечились вместе в Москве, а потом встречались в санатории «Русское поле». Дружили девочки. Саша была очень доброй, спокойной девочкой. Спасибо маме Оксане за отзывчивость, за помощь. Оксана ты действительно очень смелая и сделала сверх того что могла для дочери. Будем помнить твою девочку Санечку. Тебе неустанно желаю сохранить себя... 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Сумма к сбору: 16 351,28 EUR ( 1 340 804,96) Собрано: 11 914,64 EUR ( 977 000) Осталось: 4 436,64 EUR (363 804,96) По курсу 1 EUR =82,0 ₽ Реквизиты для помощи: Карта с/б 5469300652173631 получатель Юлия Викторовна Б. Мобильный банк: 89284142431 PayPal: https://paypal.me/Bochkarevayv (bochkarevayv@mail.ru)
Саши Болотиной не стало 1 мая. Девочке было всего 9 лет. В начале марта Саша с мамой должны были улететь в клинику Южной Кореи для дальнейшего лечения — на седьмой блок химиотерапии. Но из-за коронавируса продажа билетов была приостановлена. В 2015 году ей поставили диагноз «нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии».
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