В апреле перевозки пассажиров на ЗабЖД снизились более чем на 50 %

В апреле 2020 года со станций Забайкальской железной дороги отправлено 102,8 тысячи пассажиров, что на 53,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании – 51,1 тысячи человек (минус 63,2 %), в пригородном сообщении – 51,7 тысячи человек (минус 35,6 %).

Пассажирооборот в апреле составил 61,1 миллиона пасс/км (минус 59,6 %), в том числе в пригородном сообщении – 2,5 миллиона пасс/км (минус 33,9 %), в дальнем следовании – 58,6 миллиона пасс/км (минус 60,3 %).

По данным за январь-апрель 2020 года, со станций Забайкальской железной дороги в поездки отправились 714,6 тысячи пассажиров (минус 14,9 % к аналогичному периоду прошлого года), из них в поездах дальнего следования – 450,3 тысячи человек (минус 16,2 %), в пригородном сообщении – 264,3 тысячи человек (минус 12,6 %).

Пассажирооборот за четыре месяца 2020 года составил 471,3 миллиона пасс/км, что на 18,4 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 12,6 миллиона пасс/км (минус 13,2 %), в дальнем следовании – 458,7 миллиона пасс/км (минус 18,6 %), сообщает пресс-служба ЗабЖД.