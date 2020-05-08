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сегодня, 11:07 0

К берегу реки Амур в Тамбовском районе прибило трупы животных (фото)

К берегу реки Амур в Тамбовском районе прибило трупы животных (фото)

Трупы животных прибило к берегу Амура в районе села Корфово Тамбовского района. Сначала, 3 мая, местные жители обнаружили в воде домашнюю свинью, а днем позже пограничники сообщили о трупах очень крупного дикого кабана и косули.

Специалисты управления ветеринарии Амурской области взяли пробы и провели исследования на АЧС у свиньи и дикого кабана. Результат оказался отрицательным. Как сообщает пресс-служба амурского ветуправления, после этого туши животных были уничтожены с соблюдением всех правил ветеринарного законодательства.

Между тем, случай не единичный. Трупы животных жители сел области, стоящих на Амуре, находят на прибрежной линии практически ежегодно.

«Практически каждый год к нашему берегу прибивает трупы животных. Находили в том числе и коров, и телят, и свиней. Неоднократно они были с ушными бирками, указывающими на их принадлежность к КНР. Сложно сказать, с чем это связано, но вряд ли эти животные тонут. Есть вероятность, что некоторые недобросовестные китайские фермеры таким образом избавляются от ненужных туш», — прокомментировал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

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#животные #происшествия

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