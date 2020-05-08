В ДТП у подъезда к Благовещенску пострадали две женщины (видео)

В ДТП, которое произошло между селом Владимировка и постом ДПС при въезде в Благовещенск, пострадали две женщины. С травмами они были доставлены в Амурскую областную клиническую больницу.

Дорожная авария произошла 7 мая. «Toyota Corona у обочины стояла. Четыре мужика вышли из нее, ушли куда-то. В этот момент автобус проезжал, у него стрельнуло колесо. Он пошел на обочину и протянул, наверно, на метров 50 "корону"», – рассказала очевидец.

Факт ДТП подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД. Там сообщили, что столкнулись Toyota Hiace и Toyota Corona.

«Сообщение в дежурную часть поступило в 15:46. ДТП случилось на федеральной автомобильной дороге, у подъезда к городу Благовещенску, на 116 километре. У Toyota Hiace, которым управлял водитель 1996 года рождения, во время движения произошел прокол переднего правого колоса. В следствие чего автомобиль выехал на обочину и совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Corona под управлением водителя 1952 года рождения. В результате происшествия две пассажирки Toyota Hiace 1984 и 1997 годов рождения были травмированы. Они доставлены в АОКБ», – пояснили в ГИБДД.