Крид пытается уговорить Нюшу на поцелуй

Егор Крид и Нюша воссоединились, но пока только в творческом плане. Экс-возлюбленные забыли все обиды и записали совместный трек. Однако поклонники подозревают, что между любимой многими парой вновь пробежала искра. Во время очередного Прямого эфира певец заявил, что хотел поцеловать бывшую возлюбленную в новом клипе, но пока она отказывается от этого.

До того, как Егор Крид стал известным, он встречался с певицей Нюшей. Сейчас певица вышла замуж и родила дочку Симбу, а Крид остается холостяком.

Недавно Нюща и Крид вспомнили о своем романтическом прошлом, записав совместный трек. В песне Mr. & Mrs. Smith рассказывается как раз о том, как некогда близкие люди снова начали общаться, не вспоминая про обиды. Трек стал настолько успешным, что Егор и Нюша сразу же решили снимать клип. Правда, распространение коронавируса внесло свои коррективы. Пока работу над видео пришлось отложить, но Крид намекнул, что ролик может получиться неординарным.

«Я предлагал Нюше поцеловаться, но она отказалась. Попробую уговорить ее на поцелуй в клипе ради вас», – цитирует StarHit исполнителя.

По словам артистов, им удалось придумать очень креативную идею для клипа, которой не было еще ни в одном музыкальном видео. Вот только пока непонятно, когда творение звезд появится в Сети, ведь сейчас Нюша и Егор не могут даже встретиться из-за пандемии коронавируса.

«Уже очень хочется воплотить все наши задумки в жизнь. А еще я хочу, чтобы мы исполнили нашу композицию вместе на одной сцене», – рассказал Крид фанатам.

Многие поклонники переживают, что такая близость с Кридом негативно скажется на отношениях Нюши с мужем. Сам же супруг артистки Игорь Сивов признавался, что не имеет ничего против ее сотрудничества с Егором. Избранник полностью доверяет звезде, поэтому и постоянные слухи о семейном разладе его не беспокоят.