Ремонт на улице Ленина в Благовещенске оставил 8 домов без горячей воды

В связи с плановым проведением капитального ремонта тепловой сети на участке улицы Ленина между улицами 50-летия Октября и Шимановского, с 7 мая было прекращено горячее водоснабжение 8 многоквартирных жилых домов, расположенных в этом районе.

Горячей воды у жителей не будет до завершения ремонтных работ. Сколько именно не будет горячей воды, в администрации не уточняют.

Собственникам жилых помещений будет произведен перерасчет за вынужденное прекращение услуги горячего водоснабжения, уточняют в мэрии.