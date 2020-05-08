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Ремонт на улице Ленина в Благовещенске оставил 8 домов без горячей воды

Ремонт на улице Ленина в Благовещенске оставил 8 домов без горячей воды
Фото: pixabay.com

В связи с плановым проведением капитального ремонта тепловой сети на участке улицы Ленина между улицами 50-летия Октября и Шимановского, с 7 мая было прекращено горячее водоснабжение 8 многоквартирных жилых домов, расположенных в этом районе.

Горячей воды у жителей не будет до завершения ремонтных работ. Сколько именно не будет горячей воды, в администрации не уточняют.

Собственникам жилых помещений будет произведен перерасчет за вынужденное прекращение услуги горячего водоснабжения, уточняют в мэрии.

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#ЖКХ

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