Шестилетний мальчик спас беременную мать от смерти

В Англии мальчик спас беременную мать, когда она потеряла сознание из-за развившегося у нее сепсиса. Ребенок смог быстро среагировать и спас будущую сестренку и свою маму.

31-летняя Ники Льюис (Nicky Lewis) была на 26-й неделе, когда ей стало плохо. Посчитав, что она устала, она решила пораньше лечь спать, сославшись на усталость. Муж беременной в шесть часов вечера уехал на работу в ночную смену.

Через какое-то время ее шестилетний сын Макс пришел посмотреть, проснулась ли женщина. Мальчик попытался разбудить маму, но у него ничего не получилось. Тогда он решил позвонить своей тете Соне при помощи iPad. Он сказал тете, что напуган, так как его мама странно дышит.

Женщина сразу вызвала скорую помощь и быстро приехала к дому Льюисов. Чтобы помочь врачам войти в дом, Макс встал на табуретку, достал с полки ключи от входной двери и передал их через почтовый ящик.

Парамедики привели Ники в сознание и отвезли ее в больницу, где у женщины диагностировали сепсис. Она провела в больнице неделю. Когда Ники восстановилась, врачи сообщили ей, что если бы не быстрая реакция ее сына, она бы умерла, как и ее нерожденный ребенок, сообщает «Лента.ру».

Спустя несколько месяцев Ники родила дочь.

Местная газета номинировала Макса на премию «Наши герои» в молодежной номинации.

Ранее сообщалось о нарожденном ребенке, который смог спасти мать от смерти. У англичанки обнаружили злокачественную опухоль благодаря УЗИ на раннем сроке беременности.