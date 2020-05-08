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В Приамурье сотрудников станции скорой помощи трех городов обеспечат горячим питанием

В Приамурье сотрудников станции скорой помощи трех городов обеспечат горячим питанием
Фото: pixabay.com

Сотрудников станции скорой медицинской помощи Белогорска, Свободного и Тынды обеспечат горячим питанием. На питание и приобретение медицинских масок со счета по борьбе с коронавирусом выделят еще 1,4 миллиона рублей.

Решение о выделении средств принято оперативным штабом по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения на территории области новой коронавирусной инфекции.

По данным на 7 мая за весь период действия счета по сбору добровольных пожертвований поступило 13,3 миллиона рублей. Перечисления были сделаны от коллективов областных министерств и управлений, коммерческих предприятий и мелкого бизнеса, а также частных лиц. Ежемесячную заработную плату за апрель на счет перевел и глава региона Василий Орлов.

За весь период на приобретение средств индивидуальной защиты, организацию горячего питания сотрудникам станций скорой медицинской помощи Благовещенска, приобретение бутилированной воды сотрудникам инфекционной больницы было перечислено 6,8 миллиона рублей.

В настоящее время на счете имеется 6,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#медицина #областная власть #финансы

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