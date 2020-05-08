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Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о ненасильственном общении

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о ненасильственном общении

8 мая в полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске» – программа «Кабинет психолога». Тема – «Ненасильственное общение». С психотерапевтом, психологом Максимом Чекмаревым поговорит ведущая Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам).

Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням).

Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 124

#Эхо Москвы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    пригласите Лукиана на передачу

  • Kotik2011

    Kotik2011
    21 минута назад

    Все пытаются донести гнилые западные «ценности», абсолютно чуждые русскому человеку.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    19 минут назад

    Особенно в «ненасильственных ценностях» преуспел винидиктов

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