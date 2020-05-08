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В Благовещенске после ремонта коммуникаций на Калинина порывов на сетях должно стать меньше

В Благовещенске после ремонта коммуникаций на Калинина порывов на сетях должно стать меньше
Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf

В областном центре Приамурья продолжается масшатбный капремонт на улице Калинина. На главной городской артерии ремонтируют и коммуникации. По словам властей, в будущем, благодаря этому, в городе будет меньше порывов.

Муниципальные контракты исполняют три подрядчика. Коммуникации отремонтируют в три этапа.

В рамках первого этапа работ 5 мая окончен ремонт теплосетей на перекрестке улиц Пролетарская и Калинина. Рабочие заменили 33 метра теплотрассы. 6 мая начался ремонт водопровода между Ломоносова и Северной.

«Нужно заменить более 200 метров трубопровода. Старые коммуникации мы пока не трогаем, чтобы люди не остались без воды. Сейчас копаем траншею, затем будем прокладывать новую трубу, и только потом демонтируем старую. Отключать потребителей все-таки придется, но мы постараемся все сделать быстро», – сообщил инженер ООО «Дорожно-строительная компания "Амурстрой"» Самвел Акопян

Работы на этом участке продлятся 10-15 дней, в зависимости от погоды. Затем специалисты перейдут на участок от Северной до Октябрьской, где продолжат ремонтировать водовод. Они демонтируют старые трубы, задвижки и колодцы, и уложат новые.

Также, рабочие приведут в порядок ливневую канализацию на участке Калинина от Пролетарской до Забурхановской.

Второй этап стартует 10 мая со стороны Краснофлотской. Сразу 2 подрядные организации начнут работы по ремонту водоснабжения и канализации одновременно на двух участках Калинина – от Краснофлотской до Ленина и от Ленина до Зейской. Работы завершатся к концу июня.

Третий подрядчик в квартале между Ленина и Зейской отремонтирует ливневую канализацию – с 20 мая по 10 июня. А на перекрестке улиц Ленина и Калинина специалисты проведут работы на тепловых сетях. На следующем участке Калинина – от Зейской до Амурской – на июнь запланирован ремонт канализации.

Третий этап стартует в середине июня. В квартале от Красноармейской до Октябрьской рабочие выполнят демонтаж трубопроводов, удалят старые задвижки и колодцы. А затем проведут укладку новых труб. Также водопровод приведут в порядок от Амурской до Горького. Работы должны быть завершены к концу июля.

Работы проходят по муниципальной программе «Развитие и модернизация ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска», а комплексный ремонт улицы Калинина — в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба благовещенской мэрии.

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#ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    Это статейка вопрос или статейка раздумье? Ну как бы логично это да, но сомнения есть))

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    общественность проверит обещания

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    "В Благовещенске после ремонта коммуникаций на Калинина порывов на сетях должно стать меньше"

    Странно звучит. После ремонта их не должно быть вообще лет 10 как минимум!!!

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    ok_Людмила

    "В Благовещенске после ремонта коммуникаций на Калинина порывов на сетях должно стать меньше"

    Странно звучит. После ремонта их не должно быть вообще лет 10 как минимум!!!



    Прямо с языка сняли!

    Добавлю - при таких то тарифах на тепло - две тысячи с лишним ежемесячно!

  • full

    full
    5 минут назад

    Может, власти имели в виду собственно улицу Калинина? На ней, может и снизится количество порывов. Значит, увеличится их количество в других местах. При таком проценте износа и скорости ремонта, этот тришкин кафтан латать во веки веков.

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