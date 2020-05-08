Выбор читателей за 7 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 7 мая.

В четверг, 6 мая, в Москве трагически погиб миллиардер из Сибири, основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов. Информация об этом опубликована на сайте компании. Ряд федеральных СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что 52-летний бизнесмен покончил с собой.

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, в три этапа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 6 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Три в Благовещенске, по одному в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачинском районе (Магдагачи).

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное борьбе с коронавирусом. Оно, в том числе, было посвящено поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений.