Выбор читателей за 7 мая
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 7 мая.
СМИ: покончил с собой миллиардер, имеющий активы в Амурской области
В четверг, 6 мая, в Москве трагически погиб миллиардер из Сибири, основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов. Информация об этом опубликована на сайте компании. Ряд федеральных СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что 52-летний бизнесмен покончил с собой.
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения из-за пандемии коронавируса в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, в три этапа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
В Амурской области выявлено еще 6 новых случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 6 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Три в Благовещенске, по одному в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачинском районе (Магдагачи).
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное борьбе с коронавирусом. Оно, в том числе, было посвящено поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений.
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