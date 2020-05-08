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сегодня, 08:00 17

В 2020 году в Приамурье на благоустройство территорий потратят почти 244 миллиона рублей

В 2020 году в Приамурье на благоустройство территорий потратят почти 244 миллиона рублей

В 2020 году в Приамурье в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 42 дворовых и 10 общественных территории в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Сковородино, Райчихинске, Тынде, Шимановске, ЗАТО Циолковском и Прогрессе на сумму более 243,8 миллиона рублей. К реализации проекта на сегодняшний день уже приступил город Райчихинск.

На территории Райчихинска в 2020 году запланировано благоустроить 3 дворовых территории расположенных около домов № 73 на улице Пономаренко, № 3 на улице Комсомольская и № 26 на улице Победы. Также в текущем году в планах города благоустройство развлекательной зоны в городском парке, расположенном на улице Первомайская, 13.

Сегодня на территории города заключены 3 контракта на благоустройство дворовых территории и начались работы по благоустройству двора дома № 73 на улице Пономаренко. «Подрядная организация уже приступила к работам. Во дворе дома № 73 на улице Пономаренко согласно проекту будет асфальтирован проезд, тротуары, выполнены работы по устройству водоотведения, установят лавочки и урны. Также будут проведены работы по устройству уличного освещения на фасаде дома, – рассказала глава Райчихинска Татьяна Родионова. – Сейчас ведутся работы по укладке асфальта. По контракту дата приемки дворовой территории 14 августа текущего, но возможно работы будут выполнены досрочно. Подрядчик надежный, ответственно подходит к выполнению поставленных перед ним задач».

В 2019 году в Амурской области в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» были благоустроены дворовые и общественные территорий в Благовещенске, Белогорске, Зее, Завитинске, Свободном, Райчихинске, Сковородино, Тынде, ЗАТО Циолковском, Шимановске, Прогрессе и Тамбовском сельсовете на сумму более 275 миллионов рублей.

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#ЖКХ #Райчихинск

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Комментарии
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  • Б-29

    Б-29
    4 часа назад

    Приамурье — наименование территории на Дальнем Востоке России, охватывающей левобережный бассейн среднего и нижнего течения реки Амур к югу от Станового хребта и Удской губы Охотского моря. Административно принадлежит Хабаровскому краю, Амурской области и Еврейской автономной области. Судя по заголовку статьи на три региона выделино катастрофически мало средств на благоустройство.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    это заговор))) из окна Амур видно, всё-это приамурье....Амурская область это два слова а приамурье одно))) меньше работы.

  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    меня интересует какую прибыль подрядчики получат и какие там откаты и кому?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Демидыч

    меня интересует какую прибыль подрядчики получат и какие там откаты и кому?



    Калькулятора нет?

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    нет-подмогни

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Демидыч

    нет-подмогни



    https://calc.by

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Демидыч

    меня интересует какую прибыль подрядчики получат и какие там откаты и кому?



    Могу ошибаться, но по поему мнению основную часть подрядов получит САР, конторы, владец которой является однофамильцем 1-го зама ныне отошедшей от дел мэрши Благовещенска.

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    это случайно не Имамеев которого прочат в мэры Благовещенска от депутатов ЕР?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    мыжго

    Демидыч

    меня интересует какую прибыль подрядчики получат и какие там откаты и кому?



    Могу ошибаться, но по поему мнению основную часть подрядов получит САР, конторы, владец которой является однофамильцем 1-го зама ныне отошедшей от дел мэрши Благовещенска.



    Так эффективнее отдать бабки одному крупному подрядчику, а не мелким распиздяям.

    Мы же не хотим, как на космодроме "Восточный"?

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    2 часа назад

    мыжго

    Демидыч

    меня интересует какую прибыль подрядчики получат и какие там откаты и кому?



    Могу ошибаться, но по поему мнению основную часть подрядов получит САР, конторы, владец которой является однофамильцем 1-го зама ныне отошедшей от дел мэрши Благовещенска.



    А чо такова?! У него (или тех, кто за ним стоит) есть мозги и яйца... Поэтому успех.

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    АвтоГАД

    мыжго

    Демидыч

    меня интересует какую прибыль подрядчики получат и какие там откаты и кому?



    Могу ошибаться, но по поему мнению основную часть подрядов получит САР, конторы, владец которой является однофамильцем 1-го зама ныне отошедшей от дел мэрши Благовещенска.



    А чо такова?! У него (или тех, кто за ним стоит) есть мозги и яйца... Поэтому успех.



    Ну да, есть же у нас такое правило: как только кто-то выходит во власть, то ему сразу выдают жену и детей - успешных бизнесменов. Только почему-то когда этого барыгу сковыривают - успешность бизнеса родственников почему то резко идет на убыль. Прям обрушивается стремительным домкратом. Странно, да?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    мыжго

    Ну да, есть же у нас такое правило: как только кто-то выходит во власть, то ему сразу выдают жену и детей - успешных бизнесменов. Только почему-то когда этого барыгу сковыривают - успешность бизнеса родственников почему то резко идет на быль. Спрям обрушивается стремительным домкратом. Странно, да?



    Нет, жена будет работать бухгалтером у чужого дяди, а дети учиться в ДальГАУ на свиновода.

    Пока папа у власти, надо грести обеими руками

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    вот она идеология единороссовских барыг

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Демидыч

    вот она идеология единороссовских барыг



    Тебе хорошо. Ты идеальный

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Tуман

    мыжго

    Демидыч

    меня интересует какую прибыль подрядчики получат и какие там откаты и кому?



    Могу ошибаться, но по поему мнению основную часть подрядов получит САР, конторы, владец которой является однофамильцем 1-го зама ныне отошедшей от дел мэрши Благовещенска.



    Так эффективнее отдать бабки одному крупному подрядчику, а не мелким распиздяям.

    Мы же не хотим, как на космодроме "Восточный"?



    Ну да, а тот уже самостоятельно раскидает по этим самым мелким...как их там... Без участия государства. И как будто там кому-то важно чего мы хотим, а чего нет. ))

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    мыжго

    Tуман

    мыжго

    Демидыч

    меня интересует какую прибыль подрядчики получат и какие там откаты и кому?



    Могу ошибаться, но по поему мнению основную часть подрядов получит САР, конторы, владец которой является однофамильцем 1-го зама ныне отошедшей от дел мэрши Благовещенска.



    Так эффективнее отдать бабки одному крупному подрядчику, а не мелким распиздяям.

    Мы же не хотим, как на космодроме "Восточный"?



    Ну да, а тот уже самостоятельно раскидаем по этим самым мелким...как иж там... Без участия государства. И как будто там кому-то важно чего мы хотим, а чего нет. ))



    Ну хорошая ведь схема? И все довольны

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Будем ходит по благоустроенному городу, любоваться цветочками и бабочками.

    А ночью, по пьяни, раскидаем клумбы по набережной.

    Жизнь продолжается...

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