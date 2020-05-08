В 2020 году в Приамурье на благоустройство территорий потратят почти 244 миллиона рублей

В 2020 году в Приамурье в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 42 дворовых и 10 общественных территории в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Сковородино, Райчихинске, Тынде, Шимановске, ЗАТО Циолковском и Прогрессе на сумму более 243,8 миллиона рублей. К реализации проекта на сегодняшний день уже приступил город Райчихинск.

На территории Райчихинска в 2020 году запланировано благоустроить 3 дворовых территории расположенных около домов № 73 на улице Пономаренко, № 3 на улице Комсомольская и № 26 на улице Победы. Также в текущем году в планах города благоустройство развлекательной зоны в городском парке, расположенном на улице Первомайская, 13.

Сегодня на территории города заключены 3 контракта на благоустройство дворовых территории и начались работы по благоустройству двора дома № 73 на улице Пономаренко. «Подрядная организация уже приступила к работам. Во дворе дома № 73 на улице Пономаренко согласно проекту будет асфальтирован проезд, тротуары, выполнены работы по устройству водоотведения, установят лавочки и урны. Также будут проведены работы по устройству уличного освещения на фасаде дома, – рассказала глава Райчихинска Татьяна Родионова. – Сейчас ведутся работы по укладке асфальта. По контракту дата приемки дворовой территории 14 августа текущего, но возможно работы будут выполнены досрочно. Подрядчик надежный, ответственно подходит к выполнению поставленных перед ним задач».

В 2019 году в Амурской области в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» были благоустроены дворовые и общественные территорий в Благовещенске, Белогорске, Зее, Завитинске, Свободном, Райчихинске, Сковородино, Тынде, ЗАТО Циолковском, Шимановске, Прогрессе и Тамбовском сельсовете на сумму более 275 миллионов рублей.