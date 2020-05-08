Гороскоп 8 мая: Девам придет помощь со стороны, а Рыбам сегодня нужно расслабиться

Восход Солнца: 04:52

Заход Солнца: 19:59

Солнце в Тельце.

Овен. Овен ощутит невероятный творческий подъем. Вы горы могли бы свернуть, если бы…Не финансовые проблемы, которые нужно решать быстро и четко. Без стрессов и проблем работа не обойдется, однако проект, над которым Вы работаете, принесет неожиданно много прибыли.

Телец. Любовная сфера принесет сюрпризы, если Вы ждете от любимого человека тех самых слов или предложения руки и сердца, готовьтесь к осуществлению своей мечты. Спорить сегодня не стоит, убедить окружающих в своей правоте вы сможете посредством мягкой дипломатии и точных аргументов.

Близнецы. Вам будет сложно воспринять нечто новое. Не подгоняйте себя, всем нужно время для адаптации, это естественно. На работе Вам преподнесут заслуженный подарок за труды и профессионализм.

Рак. Хотя Вы и не любите ответственность, сегодня придется проявить ее в финансовых и бытовых вопросах. Астрологи уверены, что Вы справитесь! Сегодня Вы можете столкнуться с проблемами прошлого, сыграйте на опережение и начните их решать.

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Лев. Вам может поступить предложение, которое сначала покажется не очень привлекательным, однако вскоре приведет к смене работы. Сегодня Вы можете решиться на изменения в своей жизни, но астрологи советуют еще раз хорошо все обдумать.

Дева. Вы привыкли надеяться только на себя, однако в эту пятницу астрологи советуют принять помощь со стороны. Не берите деньги в руки, чтобы не столкнуться с убытками, очень опасный для финансов день.

Весы. Не бойтесь неприятностей на рабочем месте, они призваны не остановить Вас, а лишь проверить на прочность. Возможны проблемы с бытовыми вопросами. Даже если Вы пока не чувствуете в себе готовности начать что-то масштабное, проведите время за обдумыванием и планированием.

Скорпион. Если друг или коллега сегодня выскажется негативно, не обижайтесь, не рвите связи. Чаще говорите партнеру о своих чувствах, ведь он уже считает Вас слишком холодным и отстраненным.

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Стрелец. Астрологи советуют сегодня проявлять настойчивость и твердость характера, это приведет Вас к успеху. Возможно, кто-то из ваших друзей уже сел Вам на шею, а Вы этого даже не заметили. Доброта должна быть не только искренней, но и направленной на человека, который ее заслуживает. Пересмотрите свое поведение.

Козерог. В последнее время Козероги находились в постоянном нервном напряжении, не исключено, что сегодня Вы ощутите из-за этого слабость. Ведите себя соответствующее, только отдых! Наверное, лучшее время для творчества в любом его проявлении! Даже если Вы совсем не скульптур и не писатель, попробуйте что-то создать, руками или в голове. Это отличное время для самореализации.

Водолей. Полезно будет небольшое путешествие наедине с собой, Вы давно занимаетесь какой-то личной проблемой, пытаясь достучаться до сердца. Можно заключать сделки на покупку или продажу недвижимости, все пройдет удачно!

Рыбы. Если Вы трудоголик, то сейчас самое время отказать себе в этом удовольствии и просто расслабиться. Слишком отважная борьба с чужую честь обернется проблемами, с которыми уже Вам придется справляться в одиночестве.

Астролог: Вальдемар Небоходцев