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сегодня, 19:00 0

В Благовещенске заработали садоводческие маршруты

В Благовещенске заработали садоводческие маршруты

В Благовещенске начали работу садоводческие маршруты. В этом году к дачным участкам горожан подвозят 5 сезонных маршрутов: № 16с, 18с, 40с, 41с, 46с. Два из них (40с, 46с) в настоящее время не работают в связи с ремонтом моста через реку Зея. Их движение будет возобновлено после окончания работ. Три маршрута (16с, 18с, 41с) продолжают свою работу.

Чтобы избежать скопления людей в салонах автобусов, администрация Благовещенска увеличила количество транспорта в утренние часы. Однако на данный момент практика показывает, что дополнительные автобусы остаются невостребованными. Мониторинг количества пассажиров на садоводческих маршрутах ежедневно проводят специалисты отдела транспорта и МП «Автоколонна 1275».

«Сегодня при проведении проверки на одном из маршрутов в 7:40 в первый автобус зашло 12 человек, а во второй один человек. Большого скопления людей на сегодняшний день нет. Например, на 16-й линии ходят автобусы общей вместимостью до 80 человек, количество мест для сидения — 20. Ежедневно по данному маршруту выполняется 14 рейсов. Не обязательно всем садоводам уезжать на каком-то одном рейсе, можно воспользоваться и обеденными маршрутами», — пояснил начальник транспортного отдела администрации города Юрий Грязнов.

Также в транспортном отделе сообщили, что в этом году работа садоводческих маршрутов будет продлена до 25 октября.

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#транспорт

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