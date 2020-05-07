В Селемджинском районе ремонт моста, у которого прогнулась платформа, начнется 12 мая (видео)

У моста через реку Большая Стойба, который находится на 428 километре дороги Веденовка – Экимчан в Селемджинском районе, прогнулась одна из платформ. Проехать по мосту теперь могут только легковые авто. Техника тяжелее трех с половиной тонны передвигается по реке вброд.

«По мосту рискуют ехать только легковушки, грузовики перетаскивают тракторами вброд. Ни одно маршрутное такси уже не ходит из-за моста. Это единственная дорога. А если завтра дожди пойдут, паводок будет, речку так просто не преодолеешь. Мост еще не ремонтируют, но вроде собираются закрывать. Его поставили около 20 лет назад как временный после того, как предыдущий деревянный мост сгорел», – поделился житель поселка Экимчан, знакомый с ситуацией.

Ситуацию прокомментировал глава Селемджинского района Мухамед Беков. С его слов, ремонт моста планируется начать 12 мая. В ходе работ будут укреплять провисшую платформу моста. Этим займется ООО «Капстрой». Как только мост на время работ закроют для движения, транспорт на другой берег будут доставлять с помощью трала.

«Там выдавило шплинт, и прогнулась одна из платформ. Сейчас готовятся металлоконструкции, уже началась сварка комплектующих. Как только их сделают, мы сразу перекрываем движение, и эту платформу укрепляем и ремонтируем. На время ремонта мы подгоним туда трал специальный – своего рода понтон – и будем перевозить легковые авто.

Параллельно сейчас у нас проводятся работы по организации переправы через брод – пока грузовой транспорт может только так переправляться. Легковой транспорт до 3,5 тонны может по мосту передвигаться свободно. Также выстроили на месте пост ГИБДД круглосуточный.

Сказать, что у нас сейчас ситуация критичная, не могу. Топливо есть где-то на 2 недели. Завтра нам должно прийти топливо, и мы откроем здесь свободную продажу. По продуктам у нас на 2 недели запасы подтвердили поселения, все необходимые лекарства имеются», – сообщил Беков.

В общей сложности все работы, связанные с ремонтом моста, планируют завершить до 25 мая. Кроме укрепления платформы специалисты проведут профилактические работы. Кроме того, как сообщил глава Селемджинского района, автоинспекторам предстоит найти тех, кто имеет прямое отношение к появлению дефектов на мосту.

«Занимаемся поиском тех, кто продавил этот мост. Была информация, что завозили технику крупногабаритную. ГИБДД сейчас ищет, кто повредил мост», – добавил Беков.