В Северной Осетии более 200 медиков заразились коронавирусом

Первый врач с коронавирусом скончался в Северной Осетии, всего заражены более 200 медработников: от докторов до уборщиков служебных помещений. Об этом заявил глава минздрава региона Тамерлан Гогичаев.

«Начался процесс заболевания медицинских работников наших учреждений. Не секрет, что на данный момент, общее количество заболевших по республике, это более 200 медицинских работников: врачей, медицинских сестер, водителей скорой помощи, санитаров, уборщиков служебных помещений. В основном болезнь они начинали в апреле», – цитирует РИА Новости главу минздрава.

Он также отметил, что один из медиков умер.

По данным управления Роспотребнадзора по Северной Осетии на 6 мая, в регионе зарегистрировано 1 342 случая заражения коронавирусом, рост за сутки составил 89 человек.