Все регионы Китая понизили уровень эпидемиологической опасности и начинают возвращаться к нормальной жизни

Уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах КНР с четверга скорректирован на низкий. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в стране не осталось ни одного региона с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы.

«[Граничащая с Россией] северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян с 00:00 6 мая понизила уровень эпидемиологической угрозы в районе Наньган города Харбина (административный центр провинции) и в городе Суйфэньхэ. С 00:00 7 мая риск эпидемиологической опасности был понижен в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян», – цитирует biang.ru телеканал.

«С учетом понижения уровня опасности в этих трех городах, на территории всего Китая не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности», – говорится в репортаже. Также отмечается, что понижение уровня эпидемиологической опасности до низкого означает, что «регионы будут предпринимать всеобъемлющие меры для восстановления производства, экономической деятельности и возвращения к нормальной жизни».

В апреле эпидемиологическая ситуация в провинции Хэйлунцзян ухудшилась из-за роста числа ввозных случаев заражения. Инфицированные были выявлены в том числе среди граждан КНР, возвращающихся на родину через пункт пропуска Пограничный (Приморский край) – Суйфэньхэ. С 9 апреля Китай закрыл все пункты пропуска на границе с Россией для пассажирского сообщения. По данным на утро четверга, 138 пациентов с коронавирусной инфекцией в провинции Хэйлунцзян по-прежнему проходят лечение.

18 апреля власти провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки коронавируса в Китае, скорректировали уровень эпидемиологической угрозы до низкого. Как отмечалось в заявлении местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, такой статус регион получил после нормализации ситуации в городе Ухане, где впервые были выявлены зараженные коронавирусом.