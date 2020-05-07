Из-за коронавируса в России на треть упали поступления налогов

На совещании президента России Владимира Путина по реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы руководитель ФНС России Даниил Егоров подвел итоги налоговых поступлений. В апреле показатели по всем налогам снизились на 30%.

Наибольшее падение отмечено по налогу на добычу полезных ископаемых. Поступления НДФЛ сократились на 14%. Кроме того, с начала ограничительных мер на 25% снизились выручка розничных компаний, более 36 % компаний не работают.

Также глава ФНС отметил ярко выраженную ситуацию с потреблением топлива на АЗС. Если в первую неделю на 44 % просело потребление, то уже на последней неделе речь шла о 88 % к периоду до ограничительных мер.

Егоров доложил президенту, что 1,5 миллиона компаний, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, получат автоматическую отсрочку по уплате налогов. Глава налоговой службы подчеркнул, что отсрочка для платежей в марте и втором квартале составляет шесть месяцев, в третьем квартале – четыре месяца. Общая сумма отсрочки 217 миллиардов рублей.

«Что касается отсрочек по заявлениям, пока это 1,4 миллиарда рублей. Но это связано с тем, что отсрочка предоставляется вместе с декларацией, а так как у нас режим выходных дней, то обязанности по сдаче декларации нет. Наши ситуационные центры получают от налогоплательщиков данные, которые позволяют говорить, что к нам заявятся более 50 тысяч компаний за такой отсрочкой», – добавил Даниил Егоров.

Он также рассказал о механизме выплаты субсидий бизнесу на выплату заработной платы сотрудникам. По данным ФНС России, под эту меру поддержки попадают 1,2 миллиона компаний, в которых работают более 4 миллионов человек, сообщает пресс-служба федерального органа.

На сайте ФНС России создан специальный сервис, с помощью которого можно проверить, положена ли субсидия той или иной компании, а также отследить ход заявления. За субсидией уже обратились 60 623 компании и ИП, соответствуют критериям 46 386 организаций. Заполнение заявления также максимально упрощено: в личном кабинете юрлица или индивидуального предпринимателя предзаполнена большая часть данных, необходимо только ввести реквизиты банковского счета или выбрать из тех, что есть в системе, отметил глава ФНС России.

«Вы нам поручали начать выплаты с 18-го числа. Мы постараемся это сделать пораньше, так как есть налогоплательщики, которые сдали отчетность в ПФР раньше. Соответственно мы сразу можем рассчитать, нет ли у них падения на 10%. Таким образом, сразу будем перечислять им деньги», – сообщил президенту Егоров.