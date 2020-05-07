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сегодня, 20:18 0

Амурским бизнесменам предоставят льготы по арендным платежам

Амурским бизнесменам предоставят льготы по арендным платежам
Фото: pixabay.com

Территориальное управление Росимущества в Амурской области предоставляет льготы по арендным платежам малому и среднему бизнесу. Меры предпринимаются в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Предусмотрена отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества (в том числе земельных участков), за апрель, май, июнь 2020 года на срок, предложенный арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 года, либо отмена уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по ряду отраслей.

Как сообщили Амур.инфо в ведомстве, заявления, поступившие от предпринимателей, территориальное управление рассматривает оперативно. На сегодня заключено 10 дополнительных соглашений на предоставление льгот.

Формы заявлений размещены на сайте территориального управления tu28@rosim.ru, дополнительные соглашения заключаются в кратчайший срок. Регистрация дополнительных соглашений в Росреестре осуществляется территориальным управлением самостоятельно.

Интересующую информацию по предоставлению льгот для МСП можно получить на сайте Территориального управления, а также по телефонам: 8 (4162) 51-59-81 и 8 (4162) 51-55-96.

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#бизнес #коронавирус

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