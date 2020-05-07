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7мая
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сегодня, 17:17 0

В Тынде продолжается дезинфекция общественных мест

В Тынде продолжается дезинфекция общественных мест
Фото: администрация Тынды

Ежедневной санобработке в Тынде подвергают площадь 25-летия БАМа, городской парк культуры и отдыха, а также автобусные остановки.

Рабочие муниципального предприятия «Чистый город» дезинфицируют эти объекты специальным раствором. Такие меры приняты для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

«7 мая наша организация приступила к комплексной помывке автобусных остановок бесконтактным способом. По плану предстоит вымыть тринадцать остановочных павильонов, включая внутренние и наружные панели, периметр, урны и скамейки», – рассказал главный инженер МУП «Чистый город» Юрий Новак.

Дезинфекция общественных мест проводится с помощью одной единицы техники – комбинированной дорожной (поливомоечной) машины.

Тындинский предприниматель Людмила Макаренко пожертвовала в помощь городу опрыскиватель для проведения дезинфекций. Это послужит большим подспорьем для санобработки городских людных мест.

В ближайшее время Администрация города Тынды планирует приобрести генераторы холодного тумана – для проведения работ по дезинфекции в детских садах столицы БАМа, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#ЖКХ #коронавирус #Тында

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