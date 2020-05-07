Амурчане ко Дню Победы прочли стихи на пяти языках (видео)
Амурчане записали на видео известное стихи выдающегося аварского поэта, прозаика Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов». Стихотворение прочитали девять человек на пяти языках.
В Амурской области инициативу организаторов Всероссийской интернет-акции «Наследие Победы» поддержали в региональном министерстве культуры и национальной политики, Амурском областном Доме народного творчества. Итогом совместной работы стал видеоролик, в котором стихи прочитали девять человек на пяти языках - русском, азербайджанском, армянском, узбекском и эвенкийском, а также на донском казачьем диалекте. В записи приняли участие участник любительского инклюзивного театра «Крылья» АОДНТ Александр Ерофеев, ведущий методист АОДНТ Екатерина Рожкова, представители Азербайджанской общественной организации «Араз» Илдырым Гусейнов и Ариза Махмудова, Амурского областного казачьего общества - Виктор Гузков; Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Амурской области - Екатерина Васильева, ведущий методист отдела национальных отношений и творчества АОДНТ; Ассоциации узбеков и узбекистанцев Амурской области - Шохрух Рахимов; Союза армян России в Амурской области - Спиридон Мурадян и Роза Галоян. По итогам проведения всероссийской акции лучшие публикации войдут в заключительный фильм, который будет размещен на YouTube канале ГРДНТ им. В. Д. Поленова, авторы будут поощрены Благодарственными письмами Центра культуры народов России. Всероссийская интернет-акция, организованная Центром культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, проводится с целью сохранения исторической памяти, воспитания национально-патриотических и нравственных чувств, уважения к истории, культуре, традициям народов России, героическому прошлому Родины; развития активной жизненной и гражданской позиции подрастающего поколения; заботы о ветеранах и сохранения преемственности. Участники акции размещают в социальных сетях видеоролики, в которых звучат стихи и рассказы, посвященные Великой Отечественной войне на национальных языках народов России.
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