В Амурской области выявлено еще 6 новых случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 6 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Три в Благовещенске, по одному в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачинском районе (Магдагачи).
Темп прироста за последние сутки составил 5,7 %. Таким образом, по состоянию на 7 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 112 случаев новой коронавирусной инфекции, из них:
- Благовещенск – 38
- Тында – 23
- Белогорск – 22
- Серышевский район (с. Тавричанка – 6, с. Бочкаревка – 1, с. Томское - 1) – 8
- Шимановск – 5
- Свободный – 4
- Зея – 3
- Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 3
- пгт. Прогресс – 2
- Благовещенский район – 1
- Ивановский район (с.Крещеновка) – 1
- Бурейский район (п. Талакан) – 1
- Завитинский район (с. Успеновка) – 1
Показатель заболеваемости составляет 14,18 на 100 тысяч населения. У 38,4 % зараженных болезнь сопровождается пневмонией, у 26,8 % заболевших симптомы ОРВИ, еще 34,8 % болеют без симптомов.
Ранжирование заболевших по возрастной структуре:
- 30-49 лет – 33,9 %
- 50-64 лет – 23,2 %
- 18-29 лет – 17,0 %
- старше 65 лет – 13,4 %
- 7-14 лет – 5,4 %
- 1-6 лет – 3,6 %
- 15-17 лет – 2,7 %
- до года – 0,8 %
Ранжирование заболевших по социальному статусу:
- рабочие – 43,8 %
- воспитанники/учащиеся – 12,5 %
- пенсионеры – 10,7 %
- работники медицинских организаций – 7,1 %
- прочие – 25,9 %
20 человек уже выздоровели и выписаны из стационара. 92 заболевших продолжают получать необходимое лечение, сообщает амурский Роспотребнадзор.
По результатам проведенных эпидемиологических расследований установлено, что в 51,8 % случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 48,2 % за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом.
Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 664 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 593 человек, в изоляторах – 71 человек.
По состоянию на 7 мая проведено 17 697 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 11 980 исследований (67,7%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».
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