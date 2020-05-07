В Амурской области выявлено еще 6 новых случаев коронавируса

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 6 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Три в Благовещенске, по одному в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачинском районе (Магдагачи).

Темп прироста за последние сутки составил 5,7 %. Таким образом, по состоянию на 7 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 112 случаев новой коронавирусной инфекции, из них:

Благовещенск – 38

Тында – 23

Белогорск – 22

Серышевский район (с. Тавричанка – 6, с. Бочкаревка – 1, с. Томское - 1) – 8

Шимановск – 5

Свободный – 4

Зея – 3

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 3

пгт. Прогресс – 2

Благовещенский район – 1

Ивановский район (с.Крещеновка) – 1

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Завитинский район (с. Успеновка) – 1

Показатель заболеваемости составляет 14,18 на 100 тысяч населения. У 38,4 % зараженных болезнь сопровождается пневмонией, у 26,8 % заболевших симптомы ОРВИ, еще 34,8 % болеют без симптомов.

Ранжирование заболевших по возрастной структуре:

30-49 лет – 33,9 %

50-64 лет – 23,2 %

18-29 лет – 17,0 %

старше 65 лет – 13,4 %

7-14 лет – 5,4 %

1-6 лет – 3,6 %

15-17 лет – 2,7 %

до года – 0,8 %

Ранжирование заболевших по социальному статусу:

рабочие – 43,8 %

воспитанники/учащиеся – 12,5 %

пенсионеры – 10,7 %

работники медицинских организаций – 7,1 %

прочие – 25,9 %

20 человек уже выздоровели и выписаны из стационара. 92 заболевших продолжают получать необходимое лечение, сообщает амурский Роспотребнадзор.

По результатам проведенных эпидемиологических расследований установлено, что в 51,8 % случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 48,2 % за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно железнодорожным транспортом.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 664 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 593 человек, в изоляторах – 71 человек.

По состоянию на 7 мая проведено 17 697 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 11 980 исследований (67,7%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».