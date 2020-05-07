Страховые компании в Приамурье начали страховать от коронавируса

Амурские отделения российских страховых компаний начали предлагать услуги по страхованию на случай заболевания граждан COVID-19. О запуске таких продуктов в регионе объявили компании «АльфаСтрахование», САО «ВСК», ООО «СК«Согласие», ПАО СК «Росгосстрах» и СК «Сбербанк страхование».

Так, для физических лиц «АльфаСтрахование» предлагает программу «Коронавирус.НЕТ» на случай госпитализации или ухода из жизни из-за коронавирусной инфекции. Стоимость полиса колеблется от 2 до 10 тысяч рублей, страховая сумма достигает 1 миллион рублей. Страховой полис действует в течение года.

Схожая программа доступна амурчанам и в компании «Согласие» – страховые выплаты по полисам организации достигают 1 миллиона рублей, цена полиса по программе стартует от 3 200 рублей.

Страхование для граждан предусмотрено и «Сбербанк страхованием». Как сообщает компания, стоимость полиса составляет от 4 100 рублей, страховая сумма при этом достигает 500 000 рублей. Страховые выплаты граждан по продукту осуществляются в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, в том числе в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Сразу три новых продукта в период пандемии запущены и «Росгосстрахом». Стоимость страхового полиса по программам составляет от 420 рублей, страховые суммы предусмотрены в размере от 20 000 рублей и выше в зависимости от выбранного пакета. Кроме того, компанией запущен продукт «Доктор онлайн», который дает возможность гражданам получать телемедицинские консультации онлайн в режиме 24/7. Приобрести полис по программе можно от 4 900 рублей.

Помимо этого, сразу три компании объявили о запуске и продуктов для юридических лиц. Так, САО «ВСК» запустила программу по страхованию от несчастного случая и болезней, включая COVID-19 на сумму до 500 000 рублей. Стоимость полиса по программе стартует от 700 рублей.

Оформить страховой полис для своих сотрудников организации могут и в «СК«Согласие». Специальный продукт предусматривает выплаты до 500 000 рублей, стоимость полиса в данном случае начинается от 800 рублей.

Также страхование юридических лиц уже доступно и в компании «АльфаСтрахование» – приобрести полис здесь можно по цене от 1000 рублей и выше в зависимости от выбранного пакета. Страховая сумма по программе составляет от 100 000 рублей.