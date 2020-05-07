Перевозчикам разрешат не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии

Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. Соответствующий законопроект уже разработан.

Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, рассказали «Коммерсанту», источники в отрасли. По их данным, подготовкой документа занималось минэкономики, его поддержала комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером (сейчас – врио премьера) Андреем Белоусовым, а также комиссия по законопроектной деятельности. Собеседники «Ъ» допускают, что Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.

В Минтрансе подтвердили участие в разработке законопроекта. В Минэкономики подтвердили, что соответствующие предложения содержатся в проекте закона, разработанном с участием целого ряда ведомств, который внесен министерством в правительство. Конкретно эти меры были предложены Минтрансом, добавляют в Минэкономики. Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке в случае одобрения правительством, заключили в министерстве.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.

В частности, в авиации на конец марта пассажиропоток упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний — выплата зарплаты, аренда самолетов и так далее — остаются почти неизменными. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин назвал инициативу по введению ваучеров жизненно важной для отрасли.

«Решение позволит сохранить ликвидность во всех звеньях. Во всех крупных авиакомпаниях, включая нашу, речь идет о сотнях тысяч и миллионах возвратов. Мы уже предложили в качестве альтернативного инструмента быстрого урегулирования систему сертификатов, и пассажиры ее приняли»,— сказал он.

В авиации меру называют спасительной, отмечая, что в противном случае отрасль ждут массовые банкротства. Однако эксперты полагают, что решение задним числом лишить пассажиров возможности вернуть свои деньги противоречит общим нормам права.