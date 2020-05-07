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сегодня, 16:30 0

В Амурской области туристы могут сами создавать онлайн–маршруты к памятникам природы

В Амурской области туристы могут сами создавать онлайн–маршруты к памятникам природы

В популярный международный картографический сервис «2ГИС-Благовещенск» добавили природные памятники Приамурья. Объекты имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Теперь каждый пользователь электронной карты может самостоятельно составить собственный экскурсионный онлайн-маршрут. Увидеть можно не только фотографии необычных мест Приамурья, но и ознакомиться с кратким описанием.

«Мы заинтересованы этим проектом. Особо охраняемых территорий в области много и все невероятно красивые. После улучшения эпидемиологической обстановки, наши специалисты будут выезжать на местность для уточнения деталей маршрута - тропинки, ручьи и так далее. Мы добавим качественные фотографии к каждому природному памятнику для того, чтобы туристы смогли оценить, насколько интересен объект. Кстати, все пользователи нашего сервиса тоже могут делиться фотоматериалами. Кроме того, мы даем возможность путешественникам предлагать варианты новых туристических локаций нашей области», - рассказала директор ООО «ДубльГис-Благовещенск» Екатерина Киренцова.

Проложить онлайн-маршрут не составит труда. Для этого достаточно найти интересующее место на карте «2ГИС-Благовещенск» и выбрать кнопку «проехать». Затем нужно указать свое местоположение в графе «откуда». Путь определится автоматически. Начало маршрута обозначится точкой «А», а его конечной точкой станет «Б». Преимущество сервиса в том, что он показывает точные координаты необходимого объекта.

Всего на электронной карте обозначено около двадцати локаций. В список попали не только популярные особо охраняемые объекты, но и малоизвестные, такие как: «Кремневая сопка», «Марушкины ворота», «Малосазанские белые горы и сосновый бор». Информацию об этих памятниках природы специалисты готовили около месяца, совместно с Туристско-информационным центром региона.

Более 10 % площади Амурской области – особо охраняемые природные территории.По данному показателю Приамурье занимает 5 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Работа по заполнению карты продолжается. Постепенно планируется нанести другие туристические объекты, сообщает Туристско-информационный центр Амурской области.

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#история #природа #туризм

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