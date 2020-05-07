Путин поручил восстановить движение по мосту через Зею и на год раньше профинансировать строительство нового

Так, правительству РФ совместно с правительством Амурской области поручено: «Принять необходимые решения, касающиеся: оперативного восстановления движения в Благовещенске через реку Зею по мостовому переходу, находящемуся в аварийном состоянии; переноса срока начала финансирования строительства нового мостового перехода через реку Зею с запланированного 2021 года на 2020 год».

В качестве ответственных за исполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, в конце апреля на полосе въезда в город на действующем мосту через Зею просела плита перекрытия, из-за чего был введен режим ЧС локального характера в границах моста. На сооружении было введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов. Позднее на второй полосе – на выезде из города – был обнаружен еще один потенциально опасный участок.

Заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев в программе «Простые вопросы» рассказал, что ремонтные работы на мосту через Зею будут вестись до середины июня. Строительство нового моста планируют начать в этом году и завершить в 2022-2023 году.

Последнее обследование моста проводилось в 2018 году специалистами «Архитектурно-строительной компании» из Магнитогорска Челябинской области. В научно-техническом отчете, созданном этой организацией, содержится дефектная ведомость Зейского моста с перечислением 53 дефектов. В целом, по результатом, обследования 2018 года, сооружение было признано ремонтопригодным. Аварийным мост не является. Переправа была построена в 1981 году. Капитально мост не ремонтировался ни разу.

В конце 2019 года был подписан контракт на создание проекта капитального ремонта моста через Зею. Документацию должна разработать московская компания «Петромоделинг проект» за 29,6 миллиона рублей.

В рамках исполнения контракта должны пройти изыскательские работы, затем подрядчик разработает проектную и рабочую документацию. После – проект пройдет государственную экспертизу в Дальневосточном филиале ФАУ «Главгосэкспертиза». Документ должен быть готов до 31 августа 2020 года. Предполагается, что он предусмотрит замену гидроизоляции, дорожной одежды и деформационных швов, ремонт пролетных строений, восстановление антикоррозийного покрытия металлических конструкций, гидроизоляционного покрытия железобетонных конструкций, ликвидацию воронок размыва у опор моста.