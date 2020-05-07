Госкультинспекция: Шадринский собор был частью женского монастыря

«Градо-Благовещенский Богородично-Албазинский женский общежительный монастырь» был учрежден указом Святейшего Синода в 1908 году. Здание построено около 1910 года к приезду из Европейской России игуменьи Палладии и 32 сестѐр. Фасады здания решены в псевдорусском стиле. Решением малого Совета Амурского областного Совета народных депутатов от 05.11.1992 № 221 «Об объявлении объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, охраняемыми памятниками истории, природы и культуры» «Административный корпус политехнического техникума (до 1917 г. Албазино–Богородичевский монастырь)» поставлен на государственный учет, как объект культурного наследия регионального значения. Здание Церкви во имя Святой Животворящей Троицы (Шадринский собор) было построено в 1902 году, то есть раньше основания монастыря. Однако 12(25) октября 1910 г. указом Святейшего Синода церковь причислена к Богородично-Албазинскому женскому монастырю, с сохранением при ней прихода. Таким образом, Шадринский собор являлся частью монастырского комплекса. Источник: «Архитектурное наследие Благовещенска», Т. А. Холкина, Л. А. Чаюн, Благовещенск, 2006 г., стр.32,33,38. На карте г. Благовещенска 1912 года здания монастыря и церкви расположены на едином земельном участке (уч. № 79), относящемуся к Духовному ведомству. Начальник инспекции В. А. Ребизант».

Между тем, активные благовещенцы Евгений Литус и Дмитрий Евсеев вместе с краеведами города написали архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану открытое письмо, в котором попросили по возможности изменить проект типового строительства малого храма, а также не менять название прихода.

«Самым же идеальным решением было бы создание прекрасной авторской часовни в центре облагороженного парка в честь Святой Живоначальной Троицы. Этим проектом мог бы стать памятник-часовня в честь защитников Албазино, который был задуман еще век назад, но к сожалению, также остался лишь на бумаге», - пояснили авторы.

В краеведческом инстаграм-аккаунте @amurotgoloski также были опубликованы фотоснимки и чертежи Шадринского собора из альбома, который чудом нашелся в одном из антикварных салонов Петербурга.