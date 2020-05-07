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Госкультинспекция: Шадринский собор был частью женского монастыря

Госкультинспекция: Шадринский собор был частью женского монастыря

Информагентство Амур.инфо продолжает следить за ситуацией вокруг строительства в «Шадринском» сквере, где до 1936 года стоял одноименный собор. Краеведы считают, что работы ведутся на месте взорванного собора, а епархия утверждает, что это место женского монастыря. Амур.инфо публикует полный ответ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области по этому вопросу.

«Градо-Благовещенский Богородично-Албазинский женский общежительный монастырь» был учрежден указом Святейшего Синода в 1908 году. Здание построено около 1910 года к приезду из Европейской России игуменьи Палладии и 32 сестѐр. Фасады здания решены в псевдорусском стиле. Решением малого Совета Амурского областного Совета народных депутатов от 05.11.1992 № 221 «Об объявлении объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, охраняемыми памятниками истории, природы и культуры» «Административный корпус политехнического техникума (до 1917 г. Албазино–Богородичевский монастырь)» поставлен на государственный учет, как объект культурного наследия регионального значения. Здание Церкви во имя Святой Животворящей Троицы (Шадринский собор) было построено в 1902 году, то есть раньше основания монастыря. Однако 12(25) октября 1910 г. указом Святейшего Синода церковь причислена к Богородично-Албазинскому женскому монастырю, с сохранением при ней прихода. Таким образом, Шадринский собор являлся частью монастырского комплекса. Источник: «Архитектурное наследие Благовещенска», Т. А. Холкина, Л. А. Чаюн, Благовещенск, 2006 г., стр.32,33,38. На карте г. Благовещенска 1912 года здания монастыря и церкви расположены на едином земельном участке (уч. № 79), относящемуся к Духовному ведомству. Начальник инспекции В. А. Ребизант».

Между тем, активные благовещенцы Евгений Литус и Дмитрий Евсеев вместе с краеведами города написали архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану открытое письмо, в котором попросили по возможности изменить проект типового строительства малого храма, а также не менять название прихода.

«Самым же идеальным решением было бы создание прекрасной авторской часовни в центре облагороженного парка в честь Святой Живоначальной Троицы. Этим проектом мог бы стать памятник-часовня в честь защитников Албазино, который был задуман еще век назад, но к сожалению, также остался лишь на бумаге», - пояснили авторы.

В краеведческом инстаграм-аккаунте @amurotgoloski также были опубликованы фотоснимки и чертежи Шадринского собора из альбома, который чудом нашелся в одном из антикварных салонов Петербурга.

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#история #религия

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Комментарии
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  • хулиган

    хулиган
    1 час назад

    Может монастырь к собору причислили так вернее будет.Робензан раннее писал что он не причем и нечего не знает, а теперь похоже сверху дали указание защищать а то буча будет.Где архивные бумажки? Почему Лукиан сразу не сказал об этом? Бред придумали смешноооооооо

  • Eweweb

    Eweweb
    1 час назад

    Но строят то новый храм как видно на карте именно на месте собора!

  • Bobba

    Bobba
    55 минут назад

    заколебали со своими церквями. сколько их уже на квадратный метр в Благовещенске? для чего? неужели нельзя придумать что-нибудь другое? у нас больше некому памятники ставить? или просто красивый арт объект? брееееед.

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