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сегодня, 16:10 0

Девушки из Владивостока устроили флешмоб в эротическом нижнем белье (видео)

Девушки из Владивостока устроили флешмоб в эротическом нижнем белье (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Девушки из Владивостока решили поучаствовать в челлендже #DontRushChallenge. Его суть – показать, как человек при помощи одежды и макияжа может перевоплощаться в различные амплуа. Так, приморские красавицы продемонстрировали, что на самоизоляции можно выглядеть, как простенько в домашней одежде, так и сексуально в нижнем белье.

Блогер по имени Алена написала в сториз: «Девочки, кто хочет поучаствовать в челлендже?» Я ей ответила, что хочу, и все. Мы создали группу, обсудили, кто за кем идет и прочее», – рассказывает Дарья, одна из участниц.

Всего в съемках приняли участие 13 человек.

«Вообще наш ролик скорее несёт карантинный смысл, мол, сейчас многие девушки сидят дома, не красятся не наряжаются, а тут вот повод вспомнить, что мы – ого-го», – цитирует еще одну участницу «Комсомольская правда».

Видеоролик моментально разлетелся по соцсетям и СМИ, и, как следствие, вызвал множество бурных обсуждений.

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#юмор

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