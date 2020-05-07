Получать выплаты на первого ребенка смогут больше амурчан

Амурские семьи, в которых родились первые и вторые дети, могут рассчитывать на поддержку государства. Речь идет не только о малообеспеченных семьях, но и о семьях со средним достатком. Им с 1 января 2019 года положена ежемесячная выплата, а также единовременная. В этом году в порядок выплат внесены несколько изменений.

По линии министерства социальной защиты населения реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В рамках данного проекта проводится ежемесячная выплата в связи с рождением первенца. На эти цели из федерального бюджета Амурской области выделяется 1 миллиард 118 миллионов рублей. Численность детей, на которых родители впервые в 2020 году оформили эту выплату, в апреле уже приблизилась к тысяче.

При этом рассчитывать на выплату могут не только малообеспеченные граждане, но и те, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. С 1 января 2020 года ежемесячная выплата за первого ребенка составляет 12 727 рублей.

В 2020 году для семей с первенцами, претендующих на ежемесячную выплату, был изменен расчетный период по доходам. Теперь доходы учитываются за 12 месяцев, предшествующих 6-тимесячному периоду до даты подачи заявления. Еще одно изменение 2020 года – при расчете среднедушевого дохода по-другому определяется состав семьи. В нее включаются: заявитель; супруг(а) заявителя; ребенок, на которого назначается выплата и другие несовершеннолетние дети. Таким образом, в состав семьи не включается отец ребенка (если он не является супругом) и учитывается только часть доходов в виде алиментов по устной договоренности или официально выплачиваемые алименты.

Кроме того, в связи с распространением коронавирусной инфекции и резким снижением уровня дохода некоторых семей из-за потери работы были приняты дополнительные критерии при определении права граждан на выплату. Если на дату подачи заявления в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года заявитель или его супруг признаны безработными (то есть данный статус официально присвоен Центром занятости), то доходы безработного гражданина от трудовой деятельности в расчет доходов включаться не будут.

Также, без учета дохода, всем семьям, где в 2020 году родится первый ребенок, полагается единовременная выплата – 25 454 рубля. Из федерального бюджета области на нее в этом году направлено более 81 миллион рублей. К апрелю выплата была произведена 535 гражданам (13 миллионов рублей).

Поддержка оказывается и семьям, в которых родился второй ребенок (без учета доходов родителей). Речь идет о региональном маткапитале. Предоставление регионального материнского капитала амурчанам потребует затрат в размере 419 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей уже выплачен родителями в 2020 году. Одобрена выдача регионального маткапитала 326 гражданам (из них 156 семей определились, на что потратят средства).

Все выплаты носят заявительный характер – для получения мер соцподдержки нужно обязательно представить пакет документов.

В связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, министерство социальной защиты населения рекомендует дистанционную форму подачи документов, посредством почтовой связи (в этом случае требуется нотариальное заверенные копии документов и заявления) или через интернет (о формах подачи можно уточнить в управлении СЗН по месту жительства). В случае отсутствия возможности подачи документов дистанционно необходима предварительная запись на прием к специалисту, сообщили в правительстве региона.