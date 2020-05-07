В небе над Благовещенском пронеслись новейшие истребители (видео)

В четверг состоялась генеральная репетиция пролета многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С Восточного военного округа над городами Благовещенск и Белогорск. Показ авиационной техники в амурских городах в честь празднования Дня Победы будет показан впервые.

Для воздушной части Парада будет привлечено 4 новейших истребителей Су-35С авиационной воинской части, дислоцированной в Хабаровском крае. Экипажи преодолеют более 700 километров для демонстрации мощи и красоты истребительной авиации.

Как пояснили в пресс-службе Восточного военного округа, Су-35С — одноместный сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двумя двигателями «117С» с управляемым вектором тяги, бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» с использованием в первую очередь высокоточных систем поражения.

Этот самолет по ряду характеристик превосходит истребитель Су-27 и имеет усовершенствованный планер с усиленной конструкцией, что позволяет добиться существенного увеличения ресурса самолета (30 лет эксплуатации). В планере реализована технология малой радиолокационной заметности.

Самолет оснащен двумя подвесными топливными баками и системой дозаправки топливом в воздухе. Запас топлива — 11500 кг.

Групповой пролёт истребителей в Приамурье запланирован 9 мая с 11:00-11:30. Благовещенск истребители будут пролетать с 11:00 до 11:10, затем они последуют в Белогорск. Увидеть авиатехнику могут все желающие, маршрут Су-35С будет построен над центральной частью городов.

Аналогичные репетиции прошли в других регионах Дальнего Востока: Приморском, Хабаровском Камчатском краях. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках подготовки к пролёту авиации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели во Владивостоке генеральную репетицию показа авиационной техники.

Всего в репетиции был задействован 21 летательный аппарат: дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолёты Ка-52.

В ходе полётов авиация работает с пяти аэродромов, расположенных в Приморском и Хабаровском краях.

В небе над Камчаткой пролетели сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н.