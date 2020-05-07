Жена полицейского, мечтающая стать дознавателем, сняла клип про романтику АУЕ
19-летняя жена сотрудника МВД из Новосибирска Арина Миронова хочет стать дознавателем. В тоже время девушка занимается музыкой и мечтает о славе шансонье.
Недавно на своей странице «ВКонтакте» девушка анонсировала свой «первый блатной трек». Он получил название «Воровская звезда», где от лица преступницы спела про «арестантское единство». Чтобы полностью погрузиться в образ, сибирячка нарисовала себе воровские звёзды и позировала на фоне местного СИЗО в спортивном костюме.
«На ключицах засияли звёзды воровские,
Мусорам нас не понять – они ведь неблатные.
Я по жизни отрицаю звёзды капитанские,
Не поймут легавые единство арестантское», – исполнила девушка в припеве.
Трек девушка исполнила под псевдонимом Раскольникова. А любовь к шансону у неё зародилась после прослушивания Михаила Круга по радио, сообщает «Комсомольская правда».
«Есть знакомые, сидевшие люди, они сейчас живут правильно, по понятиям. Я не из криминального мира, но много что о нём знаю. А ещё помню, в десятом классе мы проходили Достоевского, мой недалёкий класс ничего не понял, а я даже взяла себе псевдоним Раскольникова. Запала в душу мне борьба добра со злом, двуединство справедливости и закона», – цитируют журналисты восходящую звезду.
Как стало известно СМИ, Арина училась на юриста, но в апреле 2020 года девушку отчислили из университета из-за академической задолженности.
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