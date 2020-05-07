Жена полицейского, мечтающая стать дознавателем, сняла клип про романтику АУЕ

19-летняя жена сотрудника МВД из Новосибирска Арина Миронова хочет стать дознавателем. В тоже время девушка занимается музыкой и мечтает о славе шансонье.

Недавно на своей странице «ВКонтакте» девушка анонсировала свой «первый блатной трек». Он получил название «Воровская звезда», где от лица преступницы спела про «арестантское единство». Чтобы полностью погрузиться в образ, сибирячка нарисовала себе воровские звёзды и позировала на фоне местного СИЗО в спортивном костюме.

«На ключицах засияли звёзды воровские,

Мусорам нас не понять – они ведь неблатные.

Я по жизни отрицаю звёзды капитанские,

Не поймут легавые единство арестантское», – исполнила девушка в припеве.

Трек девушка исполнила под псевдонимом Раскольникова. А любовь к шансону у неё зародилась после прослушивания Михаила Круга по радио, сообщает «Комсомольская правда».

«Есть знакомые, сидевшие люди, они сейчас живут правильно, по понятиям. Я не из криминального мира, но много что о нём знаю. А ещё помню, в десятом классе мы проходили Достоевского, мой недалёкий класс ничего не понял, а я даже взяла себе псевдоним Раскольникова. Запала в душу мне борьба добра со злом, двуединство справедливости и закона», – цитируют журналисты восходящую звезду.

Как стало известно СМИ, Арина училась на юриста, но в апреле 2020 года девушку отчислили из университета из-за академической задолженности.