Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость
сегодня, 15:35 0

Сотрудники ветуправления вернули амурчанам проданных ими ранее коров-нелегалов

Сотрудники ветуправления вернули амурчанам проданных ими ранее коров-нелегалов

Жителям села Нижняя Полтавка Константиновского района поздним вечером 6 мая сотрудники амурского управления ветеринарии привезли 16 ранее проданных ими коров. За реализацию скота без ветеринарных сопроводительных документов сельчанам теперь придется выплатить штрафы.

Скот, на который перевозчик не смог предъявить необходимые документы, был задержан сотрудниками Россельхознадзора на посту в Бурейском районе. Дальше «живой товар» не пустили. Автомобиль развернули в обратном направлении, и сотрудники амурского управления ветеринарии «проводили» коров до самого дома.

«В ближайшее время продать этот скот у жителей села уже не получится. После "прогулки по области" животным предстоит 30 дней провести на карантине. Наблюдать за их состоянием регулярно буду ветеринарные специалисты. Конечно, владельцы коров от такой перспективы совсем не в восторге. Однако, продавая свой скот перекупщикам без документов, они сознательно шли на риск, надеясь сэкономить время. Получилось совсем наоборот», — рассказал начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

Помимо владельцев животных административная ответственность грозит и перевозчику.

Просмотров всего: 64

#животные #происшествия

распечатать


Происшествия 4

СМИ: покончил с собой миллиардер, имеющий активы в Амурской области
В России и мире

Женщина выпила противозачаточную таблетку и умерла во сне

Происшествия

Пожарные тушат большой лесной пожар около поселка Ерофей Павлович
Происшествия 1

Полицейские помешали жителям Константиновского района продать около 70 килограммов наркотиков
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь