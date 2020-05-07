Сотрудники ветуправления вернули амурчанам проданных ими ранее коров-нелегалов

Жителям села Нижняя Полтавка Константиновского района поздним вечером 6 мая сотрудники амурского управления ветеринарии привезли 16 ранее проданных ими коров. За реализацию скота без ветеринарных сопроводительных документов сельчанам теперь придется выплатить штрафы.

Скот, на который перевозчик не смог предъявить необходимые документы, был задержан сотрудниками Россельхознадзора на посту в Бурейском районе. Дальше «живой товар» не пустили. Автомобиль развернули в обратном направлении, и сотрудники амурского управления ветеринарии «проводили» коров до самого дома.

«В ближайшее время продать этот скот у жителей села уже не получится. После "прогулки по области" животным предстоит 30 дней провести на карантине. Наблюдать за их состоянием регулярно буду ветеринарные специалисты. Конечно, владельцы коров от такой перспективы совсем не в восторге. Однако, продавая свой скот перекупщикам без документов, они сознательно шли на риск, надеясь сэкономить время. Получилось совсем наоборот», — рассказал начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

Помимо владельцев животных административная ответственность грозит и перевозчику.