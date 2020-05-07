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В Амурской области разыскивают двух мужчин, один из них – не вернулся с рыбалки

В Амурской области разыскивают двух мужчин, один из них – не вернулся с рыбалки

В Приамурье полиция объявила в розыск двух мужчин, которые пропали 29 апреля. Один – житель Прогресса, другой – села в Архаринском районе.

Борис Иннокентьевич Туров,1966 года рождения, 29 апреля уехал из Прогресса в 4 часа утра на рыбалку и с тех пор о нем ничего не известно. Мужчина передвигался на автомобиле «тойота камри» серого цвета, госномер – О809ВТ28.

Приметы мужчины: на вид 55 лет, рост 185 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, волос прямой, седой.

На момент ухода был одет в черную вязаную шапку, костюм цвета хаки, футболке синего цвета, нательный костюм темно-синего цвета, ботинки черного цвета. Может носить очки.

Другого без вести пропавшего зовут Александр Юрьевич Колегов, 1958 года рождения. 29 апреля он выехал из села Ядрино Архаринского района на автомобиле «тойота ланд крузер прадо» белого цвета, госномер В655ХК28. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170 см, плотное телосложение, волосы короткие, седые, на правой щеке в районе подбородка шрам.

На момент ухода был одет в бейсболку синюю с черными вставками, футболку-поло серого цвета, ветровку цвета хаки, брюки-джокеры цвета хаки, кроссовки белые с голубыми вставками фирмы «Найк». При себе имел паспорт, банковскую карту на свое имя, водительское удостоверение и документы на машину.

Всех, кому что-либо о местонахождении обоих мужчин, в амурском управлении МВД просят незамедлительно сообщить в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам: 8(4162) 59-41-14, 59-41-17, 59-41-05, 8-914-382-29-61.

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Комментарии
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  • тортик53

    тортик53
    37 минут назад

    https://www.amur.info/news/2019/07/24/157341

    Почти год назад публиковали. Не нашелся?

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    тортик53

    https://www.amur.info/news/2019/07/24/157341

    Почти год назад публиковали. Не нашелся?



    https://amur.sledcom.ru/attention/missing_persons/item/1400633/

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