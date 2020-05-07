Местами кратковременный дождь: прогноз погоды в Приамурье на 8 мая

В Амурской области 8 мая ночью при прохождении атмосферного фронта будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. И в ночные, и в утренние часы в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, возможно гроза.

Ночью будет дуть южный и юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура по северу составит плюс 3…8, по северо-западу при прояснении будет около нуля, по югу – плюс 6…11. Днем ветер выберет западное и северо-западное направления и разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура составит плюс 18…23, местами по северу будет плюс 12…17.

В Благовещенске ночью 8 мая облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду. Термометры покажут 8…10 градусов выше нуля. Днем в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Западный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура составит плюс 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр в своем аккаунте в Инстаграме.