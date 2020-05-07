СМИ: покончил с собой миллиардер, имеющий активы в Амурской области

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Информацию о кончине Босова подтвердил «Ведомостям» человек, который близко знал бизнесмена. О смерти миллиардера, также со ссылкой на источник, сообщили ТАСС и «РИА Новости».

Представитель подмосковного главка Следственного комитета на вопрос о возможной смерти Босова заявила, что 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории особняка в селе Усово на Рублево-Успенском шоссе, широко известном как «Рублевка». Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4. Следователем организована проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя.

Источник в правоохранительных органах сказал РБК, что тело обнаружила жена бизнесмена, коммерческий директор «Сибантрацита» Катерина Босов. По данным «Коммерсанта», Босов перестал отвечать на звонки супруги и она, забеспокоившись, просмотрела записи камер наблюдения и увидела, что бизнесмен зашел в фитнес-зал. Дверь зала оказалась заперта изнутри, поэтому вместе с охранником ее выбили и обнаружили тело бизнесмена.

Один из источников РБК, близких к Босову, заметил, что в последнее время «он был «на взводе». По его словам, у него также были частые скандалы в семье. «С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали он готовит активы к продаже», — сообщил он.

Помимо «Сибантрацита» Босову принадлежит «Востокуголь». В 2020 по версии Forbes бизнесмен занял 86-е место в списке богатейших людей России с состоянием в 1,1 миллиарда долларов.

«Сибантрацит» – один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 году компания произвела 24,1 миллиона тонн угля, почти четверть российского производства. К 2022 году планирует нарастить добычу до 58 миллионов тонн в год, указано на ее сайте.

«Востокуголь» на паритетных началах принадлежит Босову и Александру Исаеву. Последний в начале апреля был уволен с занимаемых должностей в «Сибантраците» и «Востокугле» за, как было указано в сообщениях компаний, «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Теперь Исаев возглавляет Эльгинский проект «А-проперти», который компания основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева выкупила у «Мечела» в конце апреля.

«Востокуголь» был создан в 2012 году, основное направление его деятельности – развитие угольных и инфраструктурных проектов, сообщается на сайте компании. В числе заявленных планов – разработка Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, запуск перевалочного терминала «Порт «Вера» на Дальнем Востоке и строительство двух портов – «Чайка» и «Бухта Север» рядом с поселком Диксон в Красноярском крае. Загрузку двух последних предполагается обеспечить добычей с принадлежащих «Востокуглю» лицензионных участков на Таймыре, где компания рассчитывает к 2024 г. добывать до 20 миллионов тонн угля. Кроме того, год назад Босов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину предоставить группе «Сибантрацит» приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 миллионов тонн своих грузов в год. Взамен «Востокуголь» обязался за собственные средства (без привлечения софинансирования) и за пять лет построить второй Северомуйский тоннель, пишут «Ведомости».