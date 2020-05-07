Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:21 0

Женщина выпила противозачаточную таблетку и умерла во сне

Женщина выпила противозачаточную таблетку и умерла во сне
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

Женщина, путешествуя по США, умерла после того, как выпила противозачаточную таблетку. Причиной этому стал сгусток крови.

42-летняя Зои Уильямс (Zoe Williams) путешествовала по США с супругом Джейсоном (Jason) и 11-летним сыном Британом (Britain). По словам ее родственников, когда они выходили из отеля, женщина упала без сознания, придя в себя, она сослалась на усталость и отправилась спать в номер.

Члены семьи предположили, что это связано с синдромом Гийена-Барре, редким заболеванием, которое поражает клетки нервной системы и появилось у британки еще 20 лет назад. Спустя несколько дней Уильямс стало хуже, и она скончалась во сне на руках мужа, однако вскрытие не подтвердило его подозрений по поводу синдрома.

Ее супруг был сбит с толку, но спустя несколько месяцев американские врачи смогли установить причину смерти туристки. Оказалось, что до рейса в Сан-Франциско, который длился 11 часов, Уильямс приняла противозачаточную таблетку и это повлекло за собой осложнения.

«Мы узнали, что из-за длительного перелета и контрацептивов в ее легком образовался сгусток крови. Нам стало гораздо легче, когда правда раскрылась, но мы все равно не понимаем, почему никто не заметил тромбоз глубоких вен, когда ей проводили обследование после полета», – цитирует «Лента.ру» супруга погибшей.

Просмотров всего: 686

#здоровье #происшествия

распечатать


Коронавирус 6

В Амурскую область пришла первая крупная партия защитных COVID-костюмов от Минпромторга
Происшествия

Пожарные тушат большой лесной пожар около поселка Ерофей Павлович
Происшествия 1

Полицейские помешали жителям Константиновского района продать около 70 килограммов наркотиков
Происшествия

В Амурской области ликвидировано 14 природных пожаров
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь