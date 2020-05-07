Женщина выпила противозачаточную таблетку и умерла во сне

Женщина, путешествуя по США, умерла после того, как выпила противозачаточную таблетку. Причиной этому стал сгусток крови.

42-летняя Зои Уильямс (Zoe Williams) путешествовала по США с супругом Джейсоном (Jason) и 11-летним сыном Британом (Britain). По словам ее родственников, когда они выходили из отеля, женщина упала без сознания, придя в себя, она сослалась на усталость и отправилась спать в номер.

Члены семьи предположили, что это связано с синдромом Гийена-Барре, редким заболеванием, которое поражает клетки нервной системы и появилось у британки еще 20 лет назад. Спустя несколько дней Уильямс стало хуже, и она скончалась во сне на руках мужа, однако вскрытие не подтвердило его подозрений по поводу синдрома.

Ее супруг был сбит с толку, но спустя несколько месяцев американские врачи смогли установить причину смерти туристки. Оказалось, что до рейса в Сан-Франциско, который длился 11 часов, Уильямс приняла противозачаточную таблетку и это повлекло за собой осложнения.

«Мы узнали, что из-за длительного перелета и контрацептивов в ее легком образовался сгусток крови. Нам стало гораздо легче, когда правда раскрылась, но мы все равно не понимаем, почему никто не заметил тромбоз глубоких вен, когда ей проводили обследование после полета», – цитирует «Лента.ру» супруга погибшей.